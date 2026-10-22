Для интересующихся бизнесом с Вьетнамом приготовили справочник

Евразийская экономическая комиссия приготовила справочник «Особенности ведения бизнеса в Социалистической Республике Вьетнам». Авторы обзора рассказывают в том числе об условиях экспорта на вьетнамский рынок.

Справочник ЕЭК о работе с Вьетнамом описывает регуляторную среду, торговый режим и практику работы на вьетнамском рынке.

Публикацию приурочили к десятилетию вступления в силу соглашения о свободной торговле ЕАЭС и его государств-членов с Вьетнамом.

Основная задача обзора — информационно-справочная поддержка предпринимателей стран Евразийского экономического союза, чтобы они могли в полной мере использовать возможности, предоставляемые соглашением, рассказали Fishnews в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в справочнике приводится в том числе информация об условиях доступа на вьетнамский рынок продукции из водных биоресурсов, о прослеживаемости пищевых продуктов. Позиции рыбных поставок вошли в перечень товаров экспортного интереса для компаний из стран ЕАЭС.

Издание отражает ситуацию и последние изменения на вьетнамском рынке в 2025-2026 гг., отметили в пресс-службе.

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