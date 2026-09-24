Россия и Вьетнам активизируют взаимодействие в рыбном хозяйстве

Росрыболовство и вьетнамский профильный департамент договорились развивать сотрудничество в аквакультуре, рыбной торговле, логистике, подготовке специалистов, а также в сфере науки и техники.

На полях IX Международного рыбного форума заместитель руководителя Росрыболовства Андрей Яковлев провел встречу с заместителем директора департамента рыболовства и рыбнадзора Министерства сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама Ню Ван Каном.

По итогам стороны договорились возобновить совместную работу, включая подготовку к очередной сессии Смешанной российско-вьетнамской комиссии по рыбному хозяйству. Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, в ближайших планах — сформировать повестку и актуализировать отраслевые приоритеты.

Стороны определили ключевые направления сотрудничества: научно-техническое взаимодействие, развитие аквакультуры и марикультуры, подготовка специалистов и расширение торговли рыбной продукцией. А также развитие логистического взаимодействия, в том числе создание коридора «Дальний Восток — Вьетнам — АСЕАН» для расширения торговых возможностей и отраслевой кооперации.

Кроме того, вьетнамская делегация выразила заинтересованность в расширении перечня предприятий, допущенных к поставкам на рынок РФ.

«Важно возобновить полноценный и системный межведомственный диалог и перевести договоренности на высшем уровне в конкретные отраслевые проекты и решения», — прокомментировал Андрей Яковлев.

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