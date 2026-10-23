В комиссии по «рыбному» диалогу с Абхазией — новый представитель

Правительство назначило Андрея Яковлева российским представителем в двусторонней комиссии по сотрудничеству в сфере рыбного хозяйства с Абхазией.

Заместитель руководителя Росрыболовства Андрей Яковлев назначен представителем РФ в российско-абхазской комиссии по рыбному хозяйству распоряжением правительства от 21 октября 2026 г . № 2962.

МИД России должен уведомить об этом правительство Республики Абхазия, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что среди направлений сотрудничества, предусмотренных соглашением двух стран, сохранение и рациональное использование водных биоресурсов Черного моря, исследования, подготовка кадров.

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