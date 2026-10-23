В комиссии по «рыбному» диалогу с Абхазией — новый представитель
Правительство назначило Андрея Яковлева российским представителем в двусторонней комиссии по сотрудничеству в сфере рыбного хозяйства с Абхазией.
Заместитель руководителя Росрыболовства Андрей Яковлев назначен представителем РФ в российско-абхазской комиссии по рыбному хозяйству распоряжением правительства от 21 октября
МИД России должен уведомить об этом правительство Республики Абхазия, сообщает корреспондент Fishnews.
Напомним, что среди направлений сотрудничества, предусмотренных соглашением двух стран, сохранение и рациональное использование водных биоресурсов Черного моря, исследования, подготовка кадров.
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