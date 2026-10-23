СРНК добавит объемы по треске
Россия и Норвегия договорились об увеличении в 2027 г. квоты на вылов трески в Баренцевом море, сообщили в Росрыболовстве. По словам руководителя ведомства Ильи Шестакова, общий допустимый улов трески повысится на 14%.
Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству (СРНК) на сессии в Стамбуле приняла решение по рекомендациям научной группы повысить допустимый улов трески в Баренцевом море на
«По треске решили, что будет увеличение в следующем году общего допустимого улова на 14%», — прокомментировал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Это первое повышение после пяти лет непрерывного сокращения квот на треску.
Заседание СРНК традиционно проводится в преддверии следующего промыслового года. В ходе сессии Россия и Норвегия определяют объемы, которые выделяются каждой стране в рамках совместного управления рыбными запасами в Баренцевом и Норвежском морях.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, комиссия установит параметры промысла и других совместно регулируемых запасов — пикши, мойвы, палтуса и окуня.
Кроме того, в ходе сессии согласовываются дополнительные меры регулирования и взаимный обмен квотами, работает международная научная группа.
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