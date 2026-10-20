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Лимиты путассу и сельди в Атлантике пока не поделили. Архивное фото

Лимиты путассу и сельди в Атлантике пока не поделили

Страны Северо-Восточной Атлантики договорились придерживаться рекомендаций Международного совета по исследованию моря (ИКЕС, ICES) при установлении квот на вылов путассу и атланто-скандинавской сельди в 2027 г. Однако согласовать распределение лимитов между участниками промысла пока не удалось.

Переговоры состоялись 13-15 октября в Лондоне. Помимо Норвегии, Исландии, Фарерских островов, Великобритании и Евросоюза, в консультациях участвовали представители Гренландии, а в обсуждении вопросов промысла сельди — и российские специалисты.

Стороны согласились ориентироваться на рекомендации ИКЕС, согласно которым рекомендованный объем вылова путассу на 2027 г. увеличен на 25%, до 1,064 млн тонн против 851,3 тыс. тонн на 2026 г. Рекомендованный объем добычи атланто-скандинавской сельди увеличен на 10%, до 588 тыс. тонн.

Министр рыболовства Норвегии Марианна Сивертсен Несс отметила, что согласование общих объемов вылова в соответствии с научными рекомендациями создает основу для устойчивого управления запасами и дальнейших переговоров об их распределении.

Вместе с тем участники встречи подчеркнули, что установление национальных квот на будущий год не означает признания их размеров другими сторонами. Переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения решено продолжить в ближайшее время, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежную прессу.

Иностранные СМИ обращают внимание, что проблема распределения квот на пелагические виды рыб сохраняется в регионе уже несколько лет. Прибрежные государства неоднократно договаривались придерживаться рекомендаций ИКЕС по общему допустимому улову, однако не могли согласовать национальные доли.

В 2024 г. Великобритания, Норвегия и Фарерские острова заключили отдельное соглашение о распределении квот на вылов скумбрии, однако Евросоюз к нему не присоединился.

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