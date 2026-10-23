Сильная переработка — гордость отрасли

Fishnews попросил участников проекта «Сильная переработка — гордость отрасли» рассказать, какими они видят перспективы рыбного рынка и какие тенденции отмечают в последние годы.

Облик российской рыбопереработки, ориентированной на конечного потребителя, меняется — такое мнение высказали все опрошенные эксперты.

«Усиливается тренд на более глубокую переработку. И это шаг навстречу покупателю. Предлагаются продукты, которые требуют минимум усилий для потребления: «открыл — съел». И это происходит в абсолютно разных категориях. Например, переход крабовых палочек, продукции из сурими, в снековую группу, в категорию полезных перекусов», — поделился наблюдениями генеральный директор компании «Русское море» Станислав Остапченко.

При этом глубокая переработка должна быть деликатной — это отвечает трендам на ЗОЖ: продукты, их состав должны быть понятны потребителю.

«Мне кажется, требовательность современного покупателя рождает правильную конкуренцию. При определенном традиционализме у людей есть желание пробовать что-то новое. Это будет «драйвить» разные категории», — полагает Станислав Остапченко.

При этом информационная открытость отрасли, по мнению гендиректора компании «Дальпромрыба» Инны Санниковой, решает важные задачи.

«Очень важно, чтобы предприятия не замыкались только на своей работе, выходили в профессиональную среду, и что очень важно, к потребителям. Потому что люди зачастую просто не знают, что происходит в сфере производства рыбной продукции, какие там новости. Они могут только увидеть продукты на полке, а в современном мире в таких условиях очень сложно принимать решения», — отметила собеседница Fishnews.

Производители рыбных консервов ищут возможности для роста потребления. «Мы и другие производители начинаем выпускать больше практически готовых к употреблению продуктов. Это, например, килька с овощами по-мексикански, тунец с макаронами, с кашей. Такие решения нацелены на то, чтобы «омолодить» потребителей», — обрисовал ситуацию председатель совета директоров группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич.

В рыбопереработке появилось большое количество брендов, и компании стали обращать внимание не только на упаковку и привлечение потребителей на полке, но и за ее пределами, отметила Инна Санникова. «Многие производители работают с коммуникациями, с новыми продуктами и инновациями. И рыбопереработка выходит за пределы классических, традиционных категорий, предлагает новые решения», — рассказала руководитель компании «Дальпромрыба».

По словам председателя Рыбного союза Александра Панина, современный городской покупатель ищет на розничной полке продукты формата Ready-to-Cook — очищенное порционное филе, стейки, стритфуд-решения и наборы с соусами, которые требуют минимальных усилий для приготовления дома.

«Этот запрос заставляет производителей рыбной продукции задумываться о новых продуктах, форматах и коммуникации с потребителем», — заявил Александр Панин.

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