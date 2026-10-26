Лососевая икра из Хабаровского края получила добро на вылет
Россельхознадзор проконтролировал отправку из аэропорта Хабаровска красной икры в разные регионы страны. Продукцию произвели предприятия региона.
С 20 по 21 октября Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора в аэропорту «Хабаровск (Новый)» провело ветконтроль 5,6 тонны лососевой икры промышленного изготовления — продукцию отправляли воздушным транспортом.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, игру отгружали в адрес получателей из разных городов — Калининграда, Омска, Якутска и Москвы.
«Производители подконтрольной продукции — рыбоперерабатывающие предприятия Хабаровского края. Все партии икры промаркированы в соответствии с законодательными требованиями», — отметили в Россельхознадзоре.
Межрегиональное управление проверило наличие ветеринарных сопроводительных документов на продукцию, подтверждена ее ветеринарно-санитарная безопасность и эпизоотическое благополучие мест производства.
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