Лососевая икра из Хабаровского края получила добро на вылет

Россельхознадзор проконтролировал отправку из аэропорта Хабаровска красной икры в разные регионы страны. Продукцию произвели предприятия региона.

С 20 по 21 октября Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора в аэропорту «Хабаровск (Новый)» провело ветконтроль 5,6 тонны лососевой икры промышленного изготовления — продукцию отправляли воздушным транспортом.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, игру отгружали в адрес получателей из разных городов — Калининграда, Омска, Якутска и Москвы.

«Производители подконтрольной продукции — рыбоперерабатывающие предприятия Хабаровского края. Все партии икры промаркированы в соответствии с законодательными требованиями», — отметили в Россельхознадзоре.

Межрегиональное управление проверило наличие ветеринарных сопроводительных документов на продукцию, подтверждена ее ветеринарно-санитарная безопасность и эпизоотическое благополучие мест производства.

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