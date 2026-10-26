Токпоки и снеки: будущие технологи предлагают новинки на рыбную полку

Студенты владивостокских университетов разработали новые рыбные блюда. Новинки представили на отборочном этапе R&D инкубатора «Коллаб 2К26».

В рамках конкурса учащиеся вузов предлагают разработки в ключевых продуктовых категориях — от напитков и молочной продукции до рыбы, мяса и бакалеи. Инкубатор объединяет ритейл, переработчиков и образовательные учреждения, сообщает корреспондент Fishnews. Студенты получают опыт и новые знания, а участники рынка — интересные решения и потенциальные кадры.

В треке «Рыба и морепродукты» свои силы попробовали две команды. Группа «Люмины Фуд» (студентки Дальрыбвтуза Наталья Пономаренко и Яна Бондаренко) разработала продукт «Токпоки из сурими». Проект привлек внимание экспертов нестандартным подходом к переработке рыбного сырья и сочетанием традиционных технологий с современными трендами в сегменте снеков и готовых блюд, отметили в пресс-службе университета.

Команда Biotech предложила рыбные снеки со вкусом томатов и азиатских специй. Совместный проект студентов Дальрыбвтуза и Владивостокского государственного университета выделялся акцентом на вкусовую палитру и использование пряно-ароматических композиций.

В основной этап прошли токпоки из сурими. Финал конкурса запланирован на декабрь. К этому времени ребята должны доработать рецептуру, подобрать оптимальную упаковку и создать дизайн продукта.

По замыслу организаторов инкубатора, участие в проекте должно стать полноценным стартом молодежи в технологическое предпринимательство. Студенты учатся «упаковывать» научную идею в рыночный продукт, учитывать требования производства и ожидания потребителей.

Напомним, что Дальрыбвтуз ежегодно участвует в различных технологических конкурсах и конференциях. Студенты разрабатывают новые интересные продукты для рынка из гидробионтов.

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