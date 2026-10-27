Минвостокразвития доложило о динамике в глубокой переработке рыбы

Производство продукции глубокой рыбопереработки на Дальнем Востоке за семь лет выросло в 1,4 раза — такие данные приведены в презентации, которую представил сенаторам глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на совещании в Совете Федерации доложил о ситуации в макрорегионах. В том числе глава Минвостокразвития представил информацию о динамике в системообразующих для ДФО отраслях экономики, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, согласно презентации, производство продукции глубокой рыбопереработки выросло с 511 тыс. тонн в 2019 г . до 710 тыс. тонн в 2025 г . При этом в 2024 г . этот объем был чуть выше — 731 тыс. тонн.

Также в презентации были приведены цифры в аквакультуре Дальнего Востока: рост за семь лет — в три раза: с 30 тыс. тонн до 90 тыс. тонн.

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