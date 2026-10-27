Ученые создали эффективную драгу для анадары

Южный филиал ВНИРО запатентовал драгу для лова скафарки (анадары) с маломерных судов. Эта разработка решает ключевую проблему промысла: моллюск закапывается в грунт на 3–5 см, поэтому стандартные донные драги для него неэффективны, отметили специалисты.

«Ученые предложили усовершенствованную конструкцию — на базе привычного рыбакам типа драги, дополненную зубьями и адаптированную под специфику грунтов Азовского моря», — рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Испытания в 2024–2026 гг. в Азовском море и Керченском проливе подтвердили эффективность новинки. Как отметили специалисты, драга хорошо работает на илистых, песчаных и ракушечных участках, в том числе при наличии твердых пород. При этом она не сильно тяжелее аналогов — это снижает сопротивление при драгировании и упрощает подъем на борт.

Важное преимущество — универсальность: после небольшого переоборудования ту же драгу можно использовать для лова рапаны. Конструкция знакома промысловикам, поэтому внедрить ее можно быстро, не требуя новых навыков, подчеркнули во ВНИРО.

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