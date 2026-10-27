Участник браконьерской банды попался полиции

В Хабаровском крае правоохранители нашли скрывавшегося участника группы, незаконно добывавшей лосось и заготавливающей икру. Ущерб, нанесенный членами банды, превысил 2,7 млн рублей.

Нелегальную деятельность правоохранители пресекли в сентябре прошлого года. Фигурантов задержали в палаточном лагере на берегу реки Амгунь в 80 км от села имени Полины Осипенко.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевого УМВД, злоумышленники в период нереста незаконно ловили кету. На месте они разделывали рыбу, перерабатывали и солили икру для дальнейшей продажи. Доказано, что группа добыла более 150 лососей. Также было изъято свыше 13 кг соленой и порядка 9 кг сырой икры.

В июне четверых членов ОПГ обвинили в нелегальном промысле. Уголовное дело направили в суд. Пятый участник банды скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Материалы уголовного дела в отношении него были выделены в отдельное производство. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности, отметили в полиции.

Скрывавшегося хабаровчанина задержали в октябре, ему было предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов), окончено. Материалы передали в суд.

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