Якутские старатели заплатили более пяти миллионов за осушение реки

В Республике Саха (Якутия) суд взыскал с недропользователей крупную сумму ущерба, причиненного водным биоресурсам. При добыче золота старатели осушили русло реки незаконной дамбой.

Работы велись в Нерюнгринском районе. Как рассказали Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, при отсутствии лицензионно-разрешительных документов была сооружена дамба для перенаправления водотока реки Тимптон.

«Проведены работы по осушению русла реки, чем нарушены правила охраны водных объектов и биологических ресурсов», — констатировали в надзорном ведомстве. По его данным, ущерб ВБР превысил 5 млн рублей.

По материалам прокуратуры было возбуждено дело по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Его передали в суд.

Также суд удовлетворил в полном объеме иск Якутской природоохранной прокуратуры о взыскании с нарушителей причиненного ущерба. Решение исполнено, сумма перечислена в бюджет, отметили в пресс-службе.

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