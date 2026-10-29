Комиссию по анадромным на Сахалине рассчитывают перевести на электронный документооборот

В Сахалинской области готовят новшество в сфере работы комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. Предполагается, что заявки в этот орган можно будет подавать в электронном формате.

На Сахалине разрабатывают проект, нацеленный на замену бумажного документооборота региональной комиссии по анадромным. «Мы рассчитываем внедрить новшество в работу. Это позволит упростить подачу заявок в комиссию для пользователей водных биоресурсов», — рассказал Fishnews министр по рыболовству региона Иван Радченко.

Напомним, что комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в регионах устанавливают принципы организации лососевой путины, в том числе объемы и места вылова для пользователей водных биоресурсов.

«Проект, в общем-то, продолжает логику тех изменений, которые были внедрены в работу региональных комиссий по анадромным в прошлые годы, когда, например, появилась возможность участвовать в заседаниях по видео-конференц-связи. Все это помогает ускорить принятие решений — а для оперативного регулирования промысла это очень важно», — прокомментировал министр по рыболовству Сахалинской области.

Минрыболовства работает над проектом совместно с отраслевыми ведомствами и министерством цифрового и технологического развития региона.

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