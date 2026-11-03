Колыме построят собственный рыборазводный завод
В Магаданской области вблизи Усть-Среднеканской ГЭС на реке Колыма строят рыборазводный завод мощностью более 12 млн мальков пеляди, муксуна, омуля и чира в год. Запуск запланирован на вторую половину следующего года.
Плотина ГЭС перекрыла реку и повлияла на рыбные запасы, поэтому завод — это компенсационная мера, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Магаданской области. Ранее энергетики компенсировали ущерб выпусками мальков.
Строительство самой ГЭС завершилось в конце
Перед стартом проекта ученые-ихтиологи взяли пробы воды в Колыме — результаты показали, что она отлично подходит для разведения сиговых. К тому же благодаря работе ГЭС река замерзает позже и не по всему руслу.
До сих пор все рыбоводные заводы региона работали только на охотском побережье, а мальков в бассейн реки Колымы везли оттуда. Для рыбы такая дорога — серьезный стресс и потери.
Здание нового завода уже почти готово: завершается утепление фасада, начаты внутренние работы. Впереди — монтаж освещения, вентиляции и оборудования.
«После Нового года начнем монтировать оборудование для воспроизводства. А дальше — попробуем выращивать малька прямо из икринки», — поделился планами главный инженер Александр Ивашкин.
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