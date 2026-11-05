Участники октябрьского аукциона получили квоты на 2026 год
Росрыболовство выделило объемы для освоения в нынешнем году участникам организованного в октябре аукциона. Это квоты камбал, наваги и осьминога.
Распределение квот предусмотрено приказом ведомства от 29 октября 2026 г. № 681, сообщает корреспондент Fishnews.
Объемы осьминога Дофлейна гигантского в Южно-Курильской зоне получила компания «Санди». Объемы камбал и наваги в Карагинской подзоне — ТД «Камчатский меридиан», камбал в Западно-Сахалинской подзоне — индивидуальный предприниматель. Они подавали заявки на участие в аукционе по закреплению долей квот в Дальневосточном бассейне.
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