По сельди Восточного Сахалина дали ориентир на 2027 год

Рекомендованный вылов сельди в Восточно-Сахалинской подзоне на 2027 г. составляет свыше 92 тыс. тонн. Ресурс стал драйвером для промысла.

Напомним, что Росрыболовство опубликовало объемы, возможные к добыче в следующем году, по объектам, для которых не устанавливается общий допустимый улов.

По сельди в Восточно-Сахалинской подзоне это свыше 92 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews. На 2026 г. после корректировок рекомендованный вылов составлял 91 тыс. тонн: поймано, по имеющимся данным, порядка 81,8 тыс. тонн.

В подзоне добывается сельдь сахалино-хоккайдской популяции. Ученые отмечали тенденцию к увеличению ее запасов на ближайшие годы. При этом в отраслевом сообществе считают, что есть потенциал для развития промысла этой сельди и в других промысловых районах.

Читайте также: Рыбокомбинат на Южных Курилах включился в линейные грузоперевозки

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews





