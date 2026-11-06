Максим Козлов: Природные факторы меняют облик рыбного хозяйства

Сокращение подходов тихоокеанских лососей ставит очень серьезные вопросы, отмечает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

«Понятно, что мы стоим на пороге нового периода в дальневосточной рыбной отрасли. Пересматривалось регулирование рыбного хозяйства, принципы предоставления доступа к ресурсу — вводились инвестиционные квоты, аукционы. А получилось, что природа сама все решила: естественные условия формируют новый облик рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. Прежде всего я имею в виду изменения ресурсной базы. И мне кажется, не приходится говорить о том, что они краткосрочные — всего на год-два», - высказал мнение президент АРСО.

По его мнению, происходящие процессы требует осознания, в том числе и с точки зрения управления отраслью. «Надо собраться и посмотреть, что нас ждет в дальнейшей перспективе и как на федеральном и региональном уровне поддержать рыбохозяйственный комплекс в это непростое время, как сберечь его», - полагает Максим Козлов.

Наблюдается не только падение численности тихоокеанских лососей, обратил внимание руководитель объединения в интервью Fishnews.

«Климатические изменения, видимо, сказываются и на других видах водных биологических ресурсов. Не так, может быть, быстро и не так ярко, но отражаются. Коллеги уже говорят о том, что в связи с потеплением на Южных Курилах гибнет морская капуста, а это может отразиться на состоянии других промысловых объектов», - рассказал он.

Сейчас очень важны прогнозы дальнейшего влияния природных изменений на ресурсную базу. «Лосось, который поддерживал наши дальневосточные регионы, был важной составляющей экономики и предоставления рабочих мест, по всей видимости, уходит из основных объектов промысла. У нас остаются предприятия, не обеспеченные сырьем. Надо посмотреть, что делать», - подчеркнул Максим Козлов.

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