И про рыбу: Приморье и Япония обсудили сотрудничество в деловой сфере

Приморский край и Япония обозначили перспективы сотрудничества на очередном заседании российско‑японского бизнес‑диалога. Отмечена перспективность поставок из Приморья рыбной продукции, продолжение взаимодействия в сфере рыболовства.

Встречу организовали Торговое представительство РФ в Японии и Генконсульство РФ в Саппоро. В мероприятии участвовали представители деловых кругов и официальные лица префектуры Хоккайдо, а также представители Приморского края.

С докладом о потенциале региона выступил министр международных и внешнеэкономических связей Приморья Константин Сидоренко.

«Обстановка сейчас непростая, но многие японские компании хотят и дальше нормально работать с Приморьем. Мы заинтересованы в сохранении и развитии деловых связей и готовы работать с японским бизнесом», – подчеркнул Константин Сидоренко.

Стороны обсудили ряд перспективных направлений сотрудничества, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства. «Одно из них – рыболовство. В 2026 году Россия и Япония успешно согласовали взаимные квоты на вылов, что создает стабильную основу для продолжения взаимодействия в этой сфере», - отметили в пресс-службе.

Рассматривались также инвестиционное сотрудничество, поставки удобрений, логистические возможности, торговля продуктами питания и продукцией АПК.

«Перспективными для поставок в Японию считаются мука и крупы, готовые продукты из мяса и рыбы, кондитерские изделия, переработанные овощи, фрукты и орехи, рыбная мука, масло», - считают краевые власти.

Константин Сидоренко пригласил японские компании поучаствовать в реверсной бизнес‑миссии во Владивосток в начале следующего года.

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