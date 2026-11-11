Рыбакам напомнили о коэффициенте-дефляторе

При расчете ставок сбора за пользование водными биоресурсами на 2027 г. применяется коэффициент-дефлятор, установленный приказом Минэкономразвития в октябре.

Об этом пользователей водных биоресурсов проинформировало Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства, передает корреспондент Fishnews.

Напомним, что ставки сбора за пользование водными биоресурсами ежегодно индексируются на коэффициент-дефлятор с 2025 г. Показатель для расчетов на 2027 г. установлен приказом Министерства экономического развития от 21 октября 2026 г. № 732 и составляет 1,251. Это выше, чем на 2026 г.

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