Ставки сбора для рыбаков пойдут в рост

Минэкономразвития установило коэффициент-дефлятор на 2027 г. для расчета сборов за пользование водными биоресурсами. На следующий год показатель для индексации увеличился.

Коэффициент-дефлятор для определения ставок сбора за пользование водными биоресурсами на 2027 г. составит 1,251. Это предусмотрено приказом Минэкономразвития от 21 октября 2026 г. № 732.

Как сообщает корреспондент Fishnews, с учетом этого по Дальневосточному бассейну ставка сбора на минтай вырастет до 5379,3 рубля за тонну, по сельди — до 500,4 рубля. По треске ставка увеличится до 8006,4 рубля за тонну. Ранее Fishnews также подсчитал показатели по тихоокеанским лососям.

На Северном бассейне добыча тонны трески обойдется в 9882,9 рубля, пикши — 5379,3 рубля.

В Балтийском бассейне ставка сбора по шпроту (кильке) вырастет до 187,65 рубля за тонну, треске - до 3127,5 рубля за тонну.

В Каспийском бассейне ставка по кильке составит 187,65 рубля за тонну, столько же — по сельди и крупному частику.

В Азово-Черноморском бассейне ставка по хамсе, тарани, тюльке, лещу, шпроту (кильке) достигнет 187,65 рубля за тонну.

На 2026 г. коэффициент-дефлятор составил 1,183.

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