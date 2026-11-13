Рынок смотрит в сторону готовых решений: переработчики поделились впечатлениями от выставки в Циндао

Цена и качество сырья остаются важными условиями конкуренции, однако всё большую роль играют глубина переработки, удобство приготовления и упаковка. Такими наблюдениями поделился заместитель генерального директора «Ультра Фиш» Алексей Попов по итогам China Fisheries and Seafood Expo.

Выставка в Циндао продемонстрировала акцент на продукции с высокой добавленной стоимостью. По словам Алексея Попова, предприятия расширяют предложение порционного филе, полуфабрикатов и блюд быстрого приготовления, адаптируя ассортимент к меняющимся привычкам покупателей.

Один из примеров - распространение аэрогрилей, особенно среди молодежи. Популярность этой техники влияет на категорию Ready-to-Cook: рецептуры, размеры порций и способы приготовления. Упаковка также становится частью потребительского сценария, помогая сделать домашний ужин проще и удобнее.

Среди продукции экспонентов Алексей Попов выделил разработки из икры минтая для азиатского рынка , представленные российской Ассоциацией добытчиков минтая. По его мнению, это показательный пример, как переосмысление привычного сырья позволяет открывать новые направления потребления.

«Ультра Фиш» впервые выступила экспонентом China Fisheries and Seafood Expo в составе российского национального павильона. «Для нашей компании, объединяющей импорт, дистрибуцию и собственную переработку, участие стало возможностью укрепить деловые связи и оценить перспективы расширения продуктового портфеля», - отметил собеседник Fishnews.

По мнению Алексея Попова, международные отраслевые площадки позволяют сопоставлять планы бизнеса с мировыми тенденциями и выбирать подходы, востребованные на российском рынке.

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