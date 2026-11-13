Рынок смотрит в сторону готовых решений: переработчики поделились впечатлениями от выставки в Циндао
Цена и качество сырья остаются важными условиями конкуренции, однако всё большую роль играют глубина переработки, удобство приготовления и упаковка. Такими наблюдениями поделился заместитель генерального директора «Ультра Фиш» Алексей Попов по итогам China Fisheries and Seafood Expo.
Выставка в Циндао продемонстрировала акцент на продукции с высокой добавленной стоимостью. По словам Алексея Попова, предприятия расширяют предложение порционного филе, полуфабрикатов и блюд быстрого приготовления, адаптируя ассортимент к меняющимся привычкам покупателей.
Один из примеров - распространение аэрогрилей, особенно среди молодежи. Популярность этой техники влияет на категорию Ready-to-Cook: рецептуры, размеры порций и способы приготовления. Упаковка также становится частью потребительского сценария, помогая сделать домашний ужин проще и удобнее.
Среди продукции экспонентов Алексей Попов выделил разработки из икры минтая для азиатского рынка, представленные российской Ассоциацией добытчиков минтая. По его мнению, это показательный пример, как переосмысление привычного сырья позволяет открывать новые направления потребления.
«Ультра Фиш» впервые выступила экспонентом China Fisheries and Seafood Expo в составе российского национального павильона. «Для нашей компании, объединяющей импорт, дистрибуцию и собственную переработку, участие стало возможностью укрепить деловые связи и оценить перспективы расширения продуктового портфеля», - отметил собеседник Fishnews.
По мнению Алексея Попова, международные отраслевые площадки позволяют сопоставлять планы бизнеса с мировыми тенденциями и выбирать подходы, востребованные на российском рынке.
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