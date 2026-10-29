АДМ презентовала в Циндао «китайскую полку» из икры минтая

Впервые на международной рыбопромышленной выставке в Циндао Ассоциация добытчиков минтая представила витрину китайских продуктов из российской икры минтая. Программа участия в China Fisheries and Seafood Expo нацелена на формирование для наших поставщиков нового рынка по этому продукту.

АДМ представила на выставке витрину продуктов из российской икры минтая отечественного, японского и корейского производства, а также первые промышленные разработки крупных производителей Поднебесной. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе объединения.

«Историческая веха для мирового рынка минтаевой икры: Китай становится полноценным потребителем этого продукта, китайские производители адаптируют его под особенности национальной кухни и местные потребительские предпочтения. Это только начало большого пути по созданию нового нишевого рынка в Китае, которому предшествовала большая работа российский предприятий, китайских научных учреждений, производителей и технологов, а также команды проекта», — рассказал президент ассоциации Алексей Буглак.

Он выразил благодарность китайскому бизнесу за открытость и смелость в поиске новых технологических решений для развития рыбного потребления в КНР.

Глава объединения отметил, что теперь российская икра минтая обрела собственное лицо на китайском рынке — в сотрудничестве с местными дизайнерами АДМ разработала фирменного персонажа проекта.

Над «китайской полкой», представленной на стенде ассоциации в Циндао, работало четыре местные компании. Peiqi Food Co. создала сухие приправы с икрой минтая для популярных в КНР сублимированных блюд. Gaishi Group представила готовые закуски и знаменитый соус «ментайко». Liaoyu Group Co., Ltd. предложила серию продуктов — консервы, линейку пресервов и «икорные колбаски». Компания Xiamen group выпустила икорную пасту, не уступающую по вкусовым характеристикам знаменитым японским продуктам. А один из ведущих ритейлеров КНР JDgroup подготовил к выставке свой первый полуфабрикат — кальмар, фаршированный икрой минтая, в формате Ready-to-Cook.

Работа с партнерами, которые уже запустили массовый выпуск продуктов из икры минтая или находятся на этапе разработки, продолжится в формате встреч в переговорной зоне АДМ. «В ходе нескольких десятков переговоров маркетинговая команда АДМ, коммерческие службы предприятий — членов ассоциации и местных компаний, планирующих выпускать продукты из российской икры минтая, вместе обсудят стратегии вывода новых продуктов на рынок КНР, категорийные проекты, вопросы ценообразования, технологические и логистические решения и др. Компании, которые только изучают новый китайский суперфуд, получат от АДМ дегустационные сеты», — поделились деталями в пресс-службе.

Для гостей выставки на стенде объединения организована шоу-программа: кулинарный шеф-батл, в ходе которого молодые китайские повара представят свои блюда из икры минтая — различные вариации пельменей и закусок. Стримы с места событий будут вести популярные китайские блогеры.

Напомним, АДМ оценивает потенциал китайского рынка минтаевой икры не менее чем 5 тыс. тонн в год. В 2023 г . ассоциация запустила программу по повышению потребления этого продукта на внутреннем рынке Китая. За прошедший период российский экспорт икры минтая в КНР вырос в два раза, до 1 тыс. тонн. По оценкам АДМ, по итогам года этот показатель увеличится на 20%.

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