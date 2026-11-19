Излишек икры не смог улететь с Камчатки

В международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) сотрудники Россельхознадзора зафиксировали еще одну попытку провоза лососевой икры сверх установленного ограничения. Нарушение выявили у пассажиров рейса в Москву.

В общей сложности граждане пытались пронести 3 кг икры сверх лимита (не более 10 кг на человека), сообщили Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства. Излишки ценного груза авиапассажиры передали сопровождающим.

Напомним, с 1 ноября 2022 г. на Камчатке ввели ограничения на вывоз авиатранспортом лососевой икры непромышленного изготовления. Всего за время действия эксперимента Россельхознадзор выявил 337 нарушений при перевозках немаркированной икры общим весом 3,1 тонны. Всего проконтролировано около 735 тонн деликатеса.

По данным ведомства, за это время удалось втрое снизить количество кустарной икры, вывозимой с территории Камчатского края под видом продукции для личного употребления.

Аналогичные ограничения с апреля прошлого года действуют в Чукотском автономном округе и Хабаровском крае. Во всех регионах эксперимент продлится до 1 августа 2027 г .

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