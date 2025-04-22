Чукотка и Хабаровский край включены в эксперимент по контролю перевозок икры

Вступил в силу федеральный закон о распространении мер по контролю вывоза лососевой икры авиационными пассажирами из Чукотского автономного округа и Хабаровского края. Эксперимент уже действует на Камчатке.

Пилотный проект по контролю вывоза красной икры в багаже и ручной клади авиапассажиров стартовал в Камчатском крае в 2022 г. Брать с собой можно не более 10 кг икры непромышленного изготовления за рейс (на человека), сообщает корреспондент Fishnews.

Ограничения ввели для того, чтобы не допускать вывоза в промышленных масштабах браконьерской икры и тем самым перекрыть рынки сбыта для незаконных добытчиков.

Новый закон распространил проведение эксперимента на Чукотку и Хабаровский край. Теперь вывоз красной икры непромышленного производства авиапассажирами из этих регионов также ограничен.

Кроме того, действие эксперимента продлили по 1 августа 2027 г. — еще на два года.

Изменения еще должны быть внесены в регламентирующее эксперимент постановление правительства РФ.

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