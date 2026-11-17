Япония готовится к взлету цен на икру

Сокращение вылова тихоокеанских лососей в России и на Аляске грозит двукратным подорожанием красной икры в Японии. Рост цен может привести к исчезновению этого продукта из меню суши-ресторанов и других заведений общественного питания, пишут зарубежные СМИ.

По данным участников рынка, российский вылов горбуши и кеты сократился на 60%, тогда как на Аляске уловы оказались более чем на 20% ниже предварительных прогнозов. Иностранная пресса отмечает, что дефицит сырья уже оказывает давление на японский рынок икры. Значительная часть его потребностей удовлетворяется за счет импорта, сообщает корреспондент Fishnews.

Представитель японской компании Toyosu Ichiba Dot Com Масаки Яо рассказал, что стоимость упаковки лососевой икры массой 250 г в ближайшее время может удвоиться и достигнуть 16-20 тыс. иен (101-126 долларов). А еще десять лет назад аналогичная упаковка стоила около 2 тыс. иен. Масаки Яо считает, что дальнейший рост цен способен привести к тому, что покупатели просто перестанут приобретать этот продукт.

Недорогие японские суши-рестораны уже начали заменять лососевую икру более доступной форелевой, однако и она стремительно дорожает. В частности, руководство токийского ресторана Nemuro Shokudo рассматривает возможность исключения блюд с икрой из меню, если ее цена вырастет до 15 тыс. иен за килограмм.

Одной из основных причин сокращения запасов тихоокеанских лососей специалисты называют изменение климатических условий. Во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии снижение уловов связывают с влиянием климатического феномена Эль-Ниньо. Почетный профессор Университета Хоккайдо Масахидэ Каэрияма отмечает, что повышение температуры океана уже привело к смещению ареалов обитания лососей на север. Если ранее наиболее заметные последствия глобального потепления испытывали популяции у берегов Японии и Канады, то теперь негативные изменения наблюдаются и в более северных акваториях.

Особенно значительно сократился вылов лососей у берегов Хоккайдо: за последние два десятилетия он уменьшился более чем на 90%, до 17 тыс. тонн, пишут зарубежные СМИ. Дополнительное давление на рынок оказывает растущий мировой спрос на японскую кухню, прежде всего на суши.

Одним из возможных решений проблемы представители рыбной отрасли считают развитие аквакультуры. Японская компания Okamura Foods планирует увеличить производство икры на своем предприятии в Северной Европе, уделяя особое внимание икряным породам форели.

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