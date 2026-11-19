Россия отстаивала свои интересы на сессии АНТКОМ

В австралийском Хобарте прошла 45-я сессия научного комитета и Комиссии по сохранению живых морских ресурсов Антарктики (АНТКОМ). Самыми дискуссионными стали вопросы управления ресурсами криля и клыкача, а также создания системы морских охраняемых районов в конвенционной зоне.

В совещании участвовали члены комиссии: Австралия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Германия, Евросоюз, Индия, Италия, Испания, Китай, Республика Корея, Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, США, Украина, Уругвай, Франция, Чили, Швеция, Эквадор, Южная Африка и Япония. В качестве наблюдателей были представлены Маврикий, Перу, Канада, Панама и Финляндия, Колумбия и ОАЭ. Также присутствовал ряд неправительственных организаций.

Позиция и предложения РФ нашли отражение в пяти российских документах, представленных на сессию. Их дополнили еще 11 российских документов, которые представляли в межсессионный период на рабочие группы АНТКОМ в 2026 г .

Научный комитет и комиссия рассмотрели состояние ресурсов криля, антарктических рыб и рекомендации по их управлению, пространственное регулирование воздействия на экосистему Антарктики, систему АНТКОМ по международному научному наблюдению, изменения климата, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Споры о криле продолжаются

Пересмотр стратегии управления ресурсами криля в районе 48 (антарктической части Атлантики, АчА) является ключевой задачей АНТКОМ на протяжении последних лет. Она предполагает первоочередное изменение подхода к управлению промыслом криля в подрайоне Антарктического полуострова (подрайоне 48.1). Разработка схем управления промыслом криля ведется без необходимого и достаточного научного обоснования, исходя из гипотезы об экосистемном воздействии промысла, подчеркнули во ВНИРО.

Особую озабоченность у наших ученых вызывает позиция ряда стран о необходимости гармонизации схем по управлению промыслом криля в подрайоне 48.1 с предложением по установлению морского охраняемого района (МОР) в районе 1 (МPAD1). Эта акватория охватывает район Антарктического полуострова, южную часть дуги моря Скотия и западную часть моря Беллинсгаузена. Такая гармонизация предполагает ограничение промысловой деятельности в районах Антарктического полуострова и Южных Оркнейских островов. То есть снижение общего допустимого улова в самые эффективные месяцы промысла криля с января по апрель, вытеснение промысловых судов на менее продуктивные участки, установление пространственно-закрытых зон для промысла, дополнительно ограничивающих доступ флота к традиционным районам лова криля.

Вопросы управления ресурсами криля в АчА стали предметом длительных дискуссий 45-й сессии научного комитета и Комиссии АНТКОМ. Российская делегация, как и на прошлой сессии, отстояла и зафиксировала свою позицию, что гармонизация управления промыслом криля и предложений по установлению МОР в АчА не имеет правового и научного обоснования.

В соответствии с российской позицией промысел в подрайоне 48.1 должен управляться в рамках скоординированного управления промыслом в АчА. Отечественные специалисты предлагают исходить из закономерностей пространственного распределения криля и научно обоснованных показателей состояния популяций хищников, зависящих от этих рачков (морских птиц и млекопитающих), критериев для оценки потенциального воздействия промысла на экосистему (ресурсы криля и состояние зависимых хищников).

В итоге научный комитет и комиссия на 45-й сессии не достигли консенсуса в отношении пересмотра стратегии управления промыслом криля в подрайоне 48.1.

Согласно действующей мере по сохранению МС 51-01, величина допустимого вылова криля в районе 48 составляет 5,61 млн тонн при действующем ограничении на уровне порогового вылова в 620 тыс. тонн. Комитет и комиссия не достигли консенсуса в отношении пространственного квотирования порогового вылова.

Таким образом, в АчА в сезон 2026/27 гг. величина порогового вылова криля — 620 тыс. тонн — может быть достигнута при любом пространственном распределении добычи между подрайонами 48.1-48.4 при олимпийской системе промысла, отметили во ВНИРО.

В институте обратили внимание, что отечественные ресурсные исследования криля и плавниковых рыб (миктофовых рыб, ледяной рыбы) на СТМ «Атлантида» помогут разработать меры по управлению антарктическими промыслами исключительно на научной основе и обеспечить благоприятные условия для развития российского промысла криля и других антарктических объектов.

Делегация РФ подняла вопрос о необходимости ревизии протоколов выборок криля научными наблюдателями из промысловых уловов. Отечественные специалисты подчеркнули, что существующие требования (200 штук промера за три дня промысла) не имеют научного обоснования и не учитывают пространственно-временную неоднородность размерного состава криля на участках промысла.

Научный комитет поддержал российское предложение о необходимости разработки стандартных требований к протоколам сбора данных научными наблюдателями на промысле криля с учетом количества тралений и величины улова в сутки.

Клыкач не дождался консенсусов

ВНИРО указал на проблему стандартизации исследований клыкача, в частности на программу ресурсных исследований на участке 58.4.1. Эта программа, реализуемая пятью странами (Австралией, Кореей, Японией, Испанией, Францией) с участием семи судов, остается закрытой с 2018 г . в связи с методическими проблемами и низкой эффективностью.

Российская делегация сохраняет свою позицию: выполнение программы на участке 58.4.1 с участием нескольких судов возможно только на основе стандартизации орудий лова и стратифицированного рандомизированного дизайна размещения промыслового усилия при необходимом пространственном перекрытии мечения.

Научный комитет и комиссия не достигли консенсуса о продолжении программы в подрайоне 58.4.1. Вопрос стандартизации ресурсных исследований клыкача перешел в плоскость классификации научного лова в рамках нормативно-правовой базы АНТКОМ (регулятивной системы комиссии) в отношении промыслов клыкача.

Соответствующие предложения по ревизии регулятивной системы АНТКОМ российская делегация представляла на 44-й сессии.

Научный комитет и Комиссия АНТКОМ не договорились и в части повышения показателя перекрытия мечения клыкача, установленного в мере по сохранению МС 41-01. Этот показатель предлагали увеличить с 60 до 80%.

Российская делегация обосновала и зафиксировала свою позицию: изменение МС 41-01 требует научного обоснования на основе комплексного анализа как показателей перекрытия мечения, так и показателей выпуска и повторной поимки меченой рыбы.

Промысел патагонского клыкача в подрайоне 48.3 (район острова Южная Георгия, зона Великобритании) остается закрытым с сезона 2023 г . в связи с нерациональным использованием этого промыслового ресурса. Российская сторона подтвердила свою позицию о необходимости международных ярусных съемок. Таким образом можно получить независимые от промысла данные для оценки распределения, структуры и численности популяции патагонского клыкача в подрайоне 48.3.

В соответствии с позицией российской делегации комитет и комиссия на 45-й сессии не достигли консенсуса в отношении предложения Великобритании по установлению ограничения на вылов в сезон 2026/2027 гг. в подрайоне 48.3.

Позиции по МОР прежние

Под предлогом природоохранных целей продолжаются целенаправленные попытки по установлению обширных морских охраняемых районов, закрывающих традиционные и потенциальные участки промысла криля и рыб в зоне АНТКОМ (в том числе в районе 1, Восточной Антарктике, море Уэдделла), констатировали в институте. Делегации Российской Федерации и Китая не дали консенсус научному комитету и комиссии для введения таких МОР.

Российская делегация продолжает продвижение позиции по необходимому регламентированию единого процесса научно обоснованного создания МОР в зоне Конвенции АНТКОМ и регулирования их функционирования Комиссией АНТКОМ.

Влияние климата учтут

45-я сессия АНТКОМ признала, что глобальное изменение климата является одной из самых серьезных проблем, стоящих перед Антарктикой. Поэтому специалисты обсудили включение в деятельность научного комитета тематики по влиянию климатических изменений на условия среды и биоразнообразие в сотрудничестве с рядом межправительственных организаций.

По мнению российской делегации, важнейшей задачей АНТКОМ является организация регулярных ресурсных исследований с учетом оценки рисков потенциального воздействия климатических изменений на запасы и промысел.

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