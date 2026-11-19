Осетровая икра привела жителя Хабаровского края к уголовному делу

В Хабаровском крае в суд направили уголовное дело о незаконном обороте осетровой икры. Дома у жителя региона полицейские нашли порядка 21,5 кг такой продукции.

Жителя поселка Чныррах правоохранители задержали в рамках операции «Путина-2026».

Мужчина пояснил, что в мае нашел черную икру в заброшенном доме, куда пришел собрать дрова. По словам обвиняемого, продукцию он принес домой для личного употребления.

При виде полицейских гражданин попытался вынести икру из дома, однако был задержан, рассказали Fishnews в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России и (или) охраняемым международными договорами РФ).

Изъятая икра находится на ответственном хранении и будет уничтожена по решению суда.

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