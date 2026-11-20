Что на внешних рынках: повестку Рыбного клуба во Владивостоке формируют с Координационным советом рыбохозяйственных ассоциаций
Вторая встреча Рыбного клуба во Владивостоке пройдет 21 мая. Тематика — экспорт. В подготовке программы вновь участвует Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.
Организаторы Рыбного клуба во Владивостоке — «Экспосолюшенс Групп» и медиахолдинг «Фишньюс» — обсудили с членами Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока тематические направления для новой встречи.
Площадка Рыбного клуба во Владивостоке собирает представителей рыбопромышленных предприятий, компаний в сфере переработки, трейдингового звена и логистики. Стержневая тема — работа на внешних рынках.
В прошлом году участники клуба детально рассматривали ситуацию в экспорте и вопросы, с которыми приходится сталкиваться на внешних рынках.
При этом в фокусе обсуждения — не только Азиатско-Тихоокеанский регион, но и другие направления для поставок. Этот подход планируется сохранить и на новой встрече.
В феврале в Москве также пройдет третья встреча Рыбного клуба по вопросам внутреннего рынка. Это мероприятие — в графике на 12 февраля.
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