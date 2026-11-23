По вкладу пользователей участков в выпуски молоди предложили новый проект

Минсельхоз России представил новый вариант проекта правительственного акта, регулирующего выполнение пользователями участков для добычи анадромных рыб обязательства по участию в искусственном воспроизводстве.

По новому законодательству у пользователей рыболовных участков для вылова анадромных появилось обязательство по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Обязанность возлагается на предприятие в случае миграции рыбы с завода Главрыбвода. При этом основой должны служить научные рекомендации.

В октябре Минсельхоз уже представлял проект распоряжения правительства, предложенного для определения сроков выпуска и подлежащих выпуску объемов лосося, сообщает корреспондент Fishnews. Теперь на сайте regulation.gov.ru опубликован новый документ - уже в формате постановления правительства. Изменения по сравнению с прошлым проектом также предлагаются по Камчатскому краю.

На Камчатке предусматривается выпуск кеты, кижуча - по 250 экземпляров на тонну вылова анадромных на участке за предыдущий год; нерки и чавычи - по 350 экземпляров. В Магаданской области - кеты, горбуши и кижуча по 250 особей на тонну. В Хабаровском и Приморском краях - кеты по 250 особей, в Сахалинской области - горбуши и кеты по 250 штук за тонну.

Объемы и сроки выпуска в проекте определены на основе исследований ВНИРО, говорится в пояснительной записке к проекту.

В случае принятия постановление вступит в силу с 1 сентября 2027 г.

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