Запаса Байкала пополняют с помощью экосертификатов

В этом году в рамках проекта «Выпусти мальков» в акваторию Байкала отправилось рекордное количество байкальского осетра. В восполнении рыбных запасов участвуют неравнодушные граждане.

В сентябре в Байкал отправилось 113 тыс. мальков байкальского осетра. Таким образом люди внесли вклад в пополнение запасов «краснокнижной» рыбы.

Акция стала крупнейшей в истории проекта фонда «Экология» Россельхозбанка. Всего же за четыре года в рамках программы выпущено около 280 тыс. мальков, рассказали Fishnews в пресс-службе РСХБ.

На реализацию экологических проектов (а это не только выпуск осетровой молоди) идут средства от продажи экологических сертификатов и прямые пожертвования от людей и бизнеса. Суммы - номинал сертификата хватает на выпуск в воды Байкала не менее 7 мальков «краснокнижного» осетра, отметили в пресс-службе.

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