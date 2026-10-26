Богатые подходы омуля обеспечивают рыбоводов икрой

С сентября на Байкале проходит омулевая нерестовая кампания. Специалисты Главрыбвода уже заложили на инкубацию более 130 млн икринок ценной рыбы.

Рыбоводам удалось поймать более 30 тыс. производителей байкальского омуля. Отлов ведется в традиционных местах нереста — в реках Посольского сора (Большой Речке и Култушной), а также в Баргузине и Селенге, сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

«Несмотря на то, что по прогнозу научных организаций заход омуля ожидался на уровне прошлого года (было заготовлено 11 тыс. производителей), сейчас этот показатель удалось превзойти почти в три раза. Это связано с более активной работой органов рыбоохраны, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. Огромную помощь оказали и охотники-любители, для которых в этом году открылась охота на большого баклана», — рассказал начальник Байкальского филиала Сергей Бурдиков.

На садковой базе Большереченского рыбоводного завода экологическим методом уже собрано и заложено на инкубацию более 130 млн икринок. Экологический метод позволяет минимизировать стресс у рыбы и повысить качество посадочного материала, отметили в учреждении.

Работы по отлову омуля и закладке икры продолжатся до ноября. Специалисты ведут круглосуточное наблюдение за инкубационными аппаратами и готовятся к приему новых партий производителей.

Читайте также: Рыбоводы Сахалина попробовали доставлять икру дроном

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews