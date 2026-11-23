Работе науки в условиях изменений океана посвятили конференцию ПИКЕС

Важной темой 35-й конференции Организации по морским наукам в северной части Тихого океана (ПИКЕС) стала подготовка к последствиям развивающегося явления Эль-Ниньо.

О вопросах, которые были в центре внимания на 35-й конференции ПИКЕС в октябре, рассказали во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Российская делегация участвовала в мероприятии. Всего в конференции приняли участие свыше 500 человек из 20 стран.

Ключевой темой встречи стала связь науки с принятием решений — «Наука для реальных действий в условиях меняющегося океана». Специалисты посвятили доклады океанологии, экосистемным наукам, передовым технологиям и социально‑экономическим аспектам экологических изменений.

«Особое внимание уделили инструментам для перевода научных знаний в практические решения. В частности, обсудили потенциал «цифровых двойников океана» — интеграции данных наблюдений и компьютерных моделей для прогнозирования изменений среды и оценки мер реагирования. Важным направлением стала подготовка к последствиям развивающегося явления Эль‑Ниньо 2026–2027 годов», - сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

На заседании Управляющего совета российская делегация подчеркнула необходимость совместных усилий для сохранения рыбных запасов на фоне потепления вод южной части Северной Пацифики, влияющего на подходы тихоокеанских лососей и пелагические промыслы. Говорилось и о подготовке конференции к 100-летию ТИНРО.

По итогам завершающейся программы FUTURE российская сторона предложила учесть в новой интегрирующей программе интересы национальных делегаций и выводы внешней экспертной группы, а также согласовать стратегию ПИКЕС с представителями рыбной промышленности и аквакультуры стран‑участниц.

Отдельное внимание рабочая группа по мелким пелагическим рыбам уделила исследованиям распределения их молоди: промысел ранней молоди уже привел к снижению запасов дальневосточной сардины и японской скумбрии. В качестве следующего шага предложено разработать совместную научную программу по изучению рыбных ресурсов мезопелагиали.

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