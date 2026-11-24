Доли квот добычи крабов выставили на продажу с новым снижением цены

Аукцион по закреплению долей квот добычи крабов с инвестиционными обязательствами запланирован на 10 декабря. Это третья попытка продажи — начальная цена снова снижена.

Покупателям предлагаются доли квот для крабового промысла на Северном и Дальневосточном бассейне, сообщает корреспондент Fishnews.

На торги по Баренцеву морю выставлены четыре доли квоты добычи краба-стригуна опилио в инвестиционных целях — 2022 (так называется вид квот) — по 25% каждая. Начальная цена снижена до 10,4 млрд рублей (в предыдущую попытку — порядка 11,5 млрд рублей).

На Дальневосточном бассейне расторговываются права на промысел стригуна опилио в Восточно-Сахалинской подзоне. Это две доли квоты добычи в инвестиционных целях и две доли квоты в инвестиционных целях — 2022 — по 50% каждая. Стартовая цена лота теперь составляет около 5,2 млрд рублей (ранее — 6,4 млрд рублей).

Победители торгов должны будут построить на российских верфях суда для промысла краба.

Это уже третья попытка реализовать эти доли квот: ранее аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

Прием заявок на участие открыт с 23 ноября по 8 декабря.

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