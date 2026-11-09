Снова без заявок: покупателей на крабовые квоты пока не нашлось

Аукцион по закреплению долей квот вылова крабов с инвестиционной нагрузкой вновь признан несостоявшимся. Покупателям предлагались права на промысел на Дальнем Востоке и Северном бассейне с обязательствами по строительству судна.

Заявки на участие не поступили ни по одной из восьми позиций. По Дальневосточному бассейну, напомним, на торги выставлялись права на промысел краба-стригуна опилио в Восточно-Сахалинской подзоне: две доли квоты в инвестиционных целях и две доли квоты в инвестиционных целях — 2022 (так называются виды квот) — по 50% каждая. Стартовая цена лота составляла порядка 5,8 млрд рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

По Северному бассейну были предложены четыре доли квоты стригуна опилио в инвестиционных целях — по 25% каждая. Начальная цена составляла около 11,5 млрд рублей.

По условиям аукциона, победители должны построить краболовное судно на отечественной верфи.

В октябре торги по крабовым квотам с инвестиционными обязательствами также не удалось провести из-за отсутствия заявок на участие - после этого начальная цена была снижена.

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