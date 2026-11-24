Хабаровские ЛРЗ приступили к учету кетовой икры

На лососевых рыбоводных заводах Амурского филиала Главрыбвода начался этап инвентаризации икры осенней кеты. В этом году рыбоводы заложили на инкубацию более 15 млн оплодотворенных икринок.

Инвентаризация позволит установить фактическое количество и жизнеспособность икры, определить прогнозный объем выпуска молоди и оценить эффективность работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, нынешней осенью предприятия филиала заложили на инкубацию более 15,1 млн штук оплодотворенной икры.

Первым к учету приступил Гурский рыбоводный завод, где запасы кетовой икры прошли инвентаризацию 16–17 ноября. 20 ноября эстафету принял Анюйский рыбоводный завод: комиссия оценила состояние первых 5 партий икры из 11. В декабре работы планируется продолжить на Анюйском и Удинском рыбоводных заводах.

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