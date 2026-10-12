Наука отслеживает распределение медуз в Азовском море

Сотрудники Южного филиала ВНИРО продолжают мониторинг медуз в Азовском море. Ученые фиксировали концентрации этих животных и измеряли гидрометеорологические показатели.

Очередной этап исследований проходил с 21 сентября по 2 октября, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Напомним, что интерес специалистов к медузам вырос вместе с увеличением их биомассы в Азовском море. Ученые хотят снизить негативное влияние медуз при помощи сетей, а также предлагают варианты переработки этих животных.

В северной части моря (район Мариуполя) преобладали фрагментированные медузы. После 25 сентября из-за сгона воды уровень снизился на 50- 150 см , берег отступил на 15- 20 м .

В районе Ялты и Белосарайской косы, а также в Темрюкском районе концентрация медуз была разреженной. При этом 29 сентября у устья Кубани береговую полосу сплошь покрыл корнерот.

На восточном побережье (город Приморско-Ахтарск) из-за шторма и похолодания (температура воздуха упала с 20 до 12°C , воды — с 19,5 до 17,8°C ) наблюдалась разреженная концентрация медуз.

В районе Ейска с 21 по 25 сентября специалисты находили редкие экземпляры. С 28 сентября по 2 октября медуз на берегу не было — в эти дни отмечался шторм.

В восточной части Таганрогского залива медузы не фиксировались, обстановка оставалась спокойной. На севере залива (район Седово и Кривой косы) весь период работ встречались единичные экземпляры корнерота, а 1 октября их концентрация достигла 53 экземпляров на метр.

Ученые продолжают ежедневный мониторинг ситуации.

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