Глава Сахалинской области прокомментировал перспективы при слабых подходах лососей

Снижение подходов тихоокеанских лососей подталкивает диверсифицировать работу предприятий рыбной отрасли, отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Власти региона рассматривают возможность поддержать такой переход.

Сокращение лососевых уловов — объективная реальность, с которой пришлось столкнуться отрасли. «Теперь возникает вопрос, что эта проблема ударила по малому и среднему бизнесу, по рыбакам. Придется диверсифицироваться», — отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Среди возможных направлений он выделил марикультуру и туризм, сообщает корреспондент Fishnews. Власти региона поддержат такой переход, заверил губернатор. «Это уж объявили, и мы с этим работаем сейчас», — сказал Валерий Лимаренко.

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