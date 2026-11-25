Депутаты поддержали изменения для лососевых «выпускных»

Госдума приняла закон, меняющий условия выпуска молоди тихоокеанских лососей с рыбоводных заводов. Предполагается, что изменения помогут повысить выживаемость рыбы и сделать работу предприятий аквакультуры более эффективной.

Депутаты поддержали проект изменений закона об аквакультуре сразу в двух чтениях. Инициатива была внесена Законодательным собранием Камчатского края. Как отмечали разработчики, цель поправок — повысить эффективность работы рыбоводных заводов.

По действующему законодательству, объекты аквакультуры должны выпускаться в границах рыбоводного участка. Региональные парламентарии предложили пересмотреть это условие в случае с заводами по воспроизводству тихоокеанских лососей. Зачастую рыбоводные участки находятся в нижнем течении реки, а сами заводы — в среднем и верхнем течении. Если выпускать молодь на значительном удалении от устья, это позволит лососю лучше адаптироваться к естественным условиям, а также сократить потери при доставке к местам выпуска, указывалось в пояснительной записке.

Ко второму чтению законопроект был доработан. Предусмотрено, что молодь тихоокеанских лососей выпускается в водные объекты речного бассейна Дальневосточного бассейна, в котором расположен рыбоводный участок.

Также уточняется формулировка по переходным положениям для аквакультурных хозяйств в новых регионах.

Теперь изменениям предстоит пройти Совет Федерации и получить подпись президента.

В случае дальнейшего принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2027 г .

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