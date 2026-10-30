Ученые создали важную методику для производителей лососевых кормов

Сотрудники Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии разработали методику контроля астаксантина. Он является важным компонентом кормовых добавок для аквакультуры.

Астаксантин — это ключевой картоноид (пигмент), который придает мясу лосося и форели характерный красный цвет. Этот компонент важен и для физиологии рыб: выступает антиоксидантом, участвует в метаболических процессах, укрепляет пищеварение и поддерживает репродуктивные функции.

При этом астаксантин чувствителен к ряду факторов — от условий содержания рыбы до воздействия кислорода, температуры и ультрафиолета. Поэтому его содержание в кормах необходимо строго контролировать, рассказали Fishnews в пресс-службе института.

В департаменте прикладных исследований комбикормов ВНИРО несколько лет отрабатывали методы выделения и оценки астаксантина в различных матрицах кормовых добавок. Итогом стала готовая методика — ее уже используют на одном из производств, обратили внимание ученые.

Специалисты подчеркнули: мониторинг астаксантина повышает качество кормов и способствует эффективному развитию аквакультуры.

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