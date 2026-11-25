Дальний Восток наращивает уловы сельди и минтая

Российские предприятия добыли с начала года 4,18 млн тонн водных биоресурсов. В структуре уловов практически половину занимает минтай, второе место прочно удерживает тихоокеанская сельдь.

В Дальневосточном бассейне уловы превысили 3,31 млн тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Вылов минтая составил более 2,08 млн тонн (на 84,9 тыс. тонн выше уровня 2025 г .), тихоокеанской сельди — 648,6 тыс. тонн (+137,4 тыс. тонн), трески — 108,7 тыс. тонн (+3 тыс. тонн), камбал — 61,2 тыс. тонн.

По Северному бассейну сохраняется положительная динамика: добыто 297,7 тыс. тонн — на 2,1 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Вылов трески достиг 126,1 тыс. тонн, пикши — 63,8 тыс. тонн (+12,1 тыс. тонн).

Рыбаки Западного бассейна освоили 63,5 тыс. тонн рыбы, в том числе шпрота (кильки) — 38,5 тыс. тонн (+3,3 тыс. тонн), балтийской сельди (салаки) — 17,6 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне добыто 25,2 тыс. тонн, из них 13,2 тыс. тонн приходится на хамсу.

Уловы в Волжско-Каспийском бассейне подросли до 56,3 тыс. тонн, в том числе поймали 16,5 тыс. тонн кильки и 15 тыс. тонн частиковых видов рыб.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил более 392 тыс. тонн водных биоресурсов.

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