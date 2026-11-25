Вылов лососей все-таки добрался до 100 тыс. тонн

Объемы добычи тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке преодолели отметку в 100 тыс. тонн.

Напомним, что вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке в этом году оказался самым низким за последние годы. Но все-таки уловам удалось преодолеть отметку в 100 тыс. тонн. Такие данные приводится в материалах Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, а также в материалах к заседанию Дальневосточного научно-промыслового совета, сообщает корреспондент Fishnews.

На счету Камчатского края — около 55,9 тыс. тонн тихоокеанских лососей, Хабаровского края — около 27 тыс. тонн, Сахалинской области — 12 тыс. тонн, Магаданской области — 4,3 тыс. тонн. Приморский край поймал порядка 1 тыс. тонн, Чукотка — 322 тонны.

Уловы всех видов лососей уступают показателю предыдущего года (для горбуши традиционно сравнение делается с аналогичным четным годом), исключение — только сима, но ее доля в общем вылове невысока.

Результаты лососевой путины и перспективы дальнейших низких подходов красной рыбы — чувствительная тема для рыбного хозяйства целого ряда прибрежных регионов ДФО.

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