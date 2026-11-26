Запасы воблы получили передышку еще на год

Промышленный и любительский лов воблы в Астраханской области останется под запретом и в 2027 г. Ограничения также касаются добычи плотвы и щуки в Волжско-Каспийском бассейне.

Минсельхоз выпустил приказ, запрещающий до конца 2027 г . промышленное и любительское рыболовство воблы в Каспийском море, водных объектах Республики Калмыкия, а также на Волге и ее водотоках в границах Астраханской области. Напомним, мораторий на промысел в связи с низким уровнем запасов воблы регулятор ввел в мае 2024 г. и с тех пор продлевал его ежегодно.

Вылов другого популярного объекта любительской рыбалки — щуки — запрещен в период с 11 декабря 2026 г . по 15 февраля 2027 г . Как сообщает корреспондент Fishnews, ограничения распространяются на акваторию Каспийского моря, Волгу и ее водотоки в границах Калмыкии и водоемы Астраханской области.

В семи районах Астраханской области — Икрянинском, Камызякском, Володарском, Лиманском, Красноярском, Наримановском и Приволжском — в 2027 г . полностью закрыт промышленный и любительский лов плотвы.

Как и годом ранее, на водоемах Астраханской области в 2027 г . сохраняются ограничения по использованию орудий лова. При промышленном рыболовстве нельзя применять речные закидные мелкоячейные невода с шагом ячеи в мотне — 28 мм , в приводах — 36 мм , в крыльях — 40 мм и речные закидные мелкоячейные безмотенные невода с шагом ячеи в сливе — 28 мм , в приводах — 36 мм , в крыльях — 40 мм .

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