Рыбакам предлагают побороться за дальневосточные лимиты на торгах

Росрыболовство выставило на электронный аукцион доли квот трески, минтая и палтусов в Дальневосточном бассейне. Торги планируется провести в два этапа — 16 и 17 декабря.

Всего рыбопромышленникам предлагают 21 лот, сообщает корреспондент Fishnews.

Разыграть собираются лимиты трески в Западно-Беринговоморской и Северо-Курильской зонах, Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской, Карагинской и Петропавловско-Командорской подзонах; минтая в Западно-Беринговоморской зоне, Карагинской, Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской подзонах и Чукотском море; палтусов в Западно-Беринговоморской зоне, Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской и Северо-Охотоморской подзонах.

Заявки принимают с 26 ноября до 11 декабря. Торги пройдут на электронной площадке РАД.

Напомним, 9-11 декабря Росрыболовство планирует провести еще один квотный аукцион.

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