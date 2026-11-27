ИнБЮМ открыл лабораторию для «пластиковых» исследований

В Институте биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН (ИнБЮМ) открылась лаборатория микропластика отдела планктона. Она будет исследовать, как частицы пластмассы взаимодействуют с гидробионтами и влияют на водные экосистемы.

Лабораторию возглавила старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Татьяна Рауэн. С ней будут работать несколько ученых, специализирующихся на гидробиологии, экологии планктона, культивированию морских организмов и математическому моделированию, а также аспирант, который занимается ИИ-анализом биологических данных.

Отличительная особенность новой лаборатории — гидробиологическая направленность. «В настоящее время значительная часть исследований микропластика в России сосредоточена на определении его количества, полимерного состава и пространственного распределения в окружающей среде. При этом процессы взаимодействия пластиковых частиц с живыми организмами, особенно с представителями планктонных сообществ, оставались сравнительно малоизученными», — рассказали Fishnews в пресс-службе ИнБЮМ.

Гидробионты играют важную роль в судьбе микропластика. «Микроорганизмы и планктонные сообщества способны изменять свойства пластиковых частиц посредством формирования биопленок, выделения органических веществ, образования агрегатов, поглощения и последующего выведения микропластика. Эти процессы могут влиять на его плавучесть, вертикальный перенос, осаждение и включение в пищевые сети. В свою очередь, микропластик способен воздействовать на питание, двигательную активность, физиологическое состояние, рост, размножение и выживаемость морских организмов» — отметила Татьяна Рауэн.

Таким образом, ключевая задача лаборатории — исследование двустороннего взаимодействия микропластика и морской биоты. То есть не только влияния пластиковых частиц на организмы, но и роли самих гидробионтов в процессах распространения и трансформации микропластика, уточнила ученая.

Ранее сотрудники института уже проводили работы, связанные с микропластиком. В частности, изучали поглощение и выведение частиц планктонными организмами, влияние пластика на пищевое поведение, двигательную активность и жизненные показатели гидробионтов, процессы его агрегации под воздействием микроводорослей и формирование биообрастания на пластиковых поверхностях. Кроме того, накоплен опыт полевых исследований и разработаны подходы к количественному анализу микропластика в морских пробах.

Одним из важных направлений станет формирование собственной экспериментальной базы, включающей коллекцию культур морских микроводорослей и зоопланктонных организмов. Планируется, что разнообразие модельных организмов позволит исследовать взаимодействие микропластика с представителями различных систематических и трофических групп, оценивать его влияние на физиологические, поведенческие и репродуктивные характеристики гидробионтов, а также изучать механизмы включения пластиковых частиц в пищевые сети.

Работы будут вестись в сотрудничестве с другими подразделениями института. В том числе планируются эксперименты с двустворчатыми моллюсками и желетелыми организмами.

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