ЕС и Мавритания договорились продлить «рыбное» сотрудничество

Европейский союз и Мавритания достигли «политического соглашения» по заключению нового протокола о сотрудничестве в области рыболовства. Параметры сделки не разглашаются, зарубежные СМИ публикуют противоречивую информацию по этому поводу.

Предполагается, что флоту ЕС вновь предоставят доступ к ресурсам Мавритании в обмен на финансовую поддержку рыбной отрасли и «голубой экономики» республики. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Как сообщает корреспондент Fishnews, окончательные параметры нового соглашения пока не раскрываются. В частности, стороны не опубликовали сведения о размере финансового взноса ЕС и распределении промысловых квот между категориями судов.

По информации правительства африканской страны, достигнутые договоренности предусматривают сокращение промысловых квот для флота Евросоюза более чем вдвое, увеличение на 10% сборов с судовладельцев, создание дополнительных рабочих мест для местного населения и расширение поставок рыбной продукции на внутренний рынок. Кроме того, предусмотрено дополнительное финансирование портовой инфраструктуры и увеличение объемов выгрузки и первичной переработки рыбы на территории Мавритании.

Между тем заявления о сокращении квот противоречат информации от министра сельского хозяйства и рыболовства Испании Луиса Планаса. По его словам, объемы разрешенного вылова останутся неизменными.

Предыдущий протокол, срок действия которого истек 14 ноября 2026 г., предусматривал ежегодный финансовый взнос Евросоюза в размере 60,8 млн евро, включая в среднем 3,3 млн евро на поддержку рыболовной политики Мавритании. Разрешенный объем вылова для судов ЕС составлял 280 тыс. тонн в год, из которых 225 тыс. тонн приходились на мелкие пелагические виды рыб.

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