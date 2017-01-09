09 января 2017 года

Год, богатый на дискуссии

С какими результатами отрасль подошла к новому году? Fishnews решил обобщить информацию о наиболее ярких темах и важных событиях рыбохозяйственного комплекса. 2016-й отметился горячими обсуждениями.

Новый закон – новые правила

Главным событием года стало внесение изменений в закон о рыболовстве. Вариантов новых правил для отрасли предлагалось множество: редкое ведомство, имеющее отношение к рыбному хозяйству, не выступало со своими идеями.

В 2016-м подготовка изменений продолжилась. Особо горячие дискуссии разворачивались при обсуждении квот для поддержки обновления флота и береговой переработки и будущего прибрежного рыболовства. Бизнес, в частности, волновало: почему предлагаемые изменения носят отсылочный характер, но при этом проекты подзаконных актов для рассмотрения не предоставляются? Ключевой же вопрос, который озвучивали предприятия: каков будет источник квот под инвестиции?

В Росрыболовстве в итоге заявили, что позиции по законопроекту очень разнятся и вряд ли удастся рассмотреть его в весеннюю сессию Госдумы. Новый поворот в судьбе закона произошел во время апрельской прямой линии президента. Владимир Путин заявил, что нужно поторопиться. Вскоре появилось официальное поручение главы государства: правительство должно уложиться с изменениями в весеннюю сессию.

Законопроект, таким образом, получил ускорение. Уже 11 мая документ рассмотрело правительство. Премьер-министр Дмитрий Медведев тогда остановился на основных нововведениях, а также подчеркнул, что все подзаконные акты, которые необходимы для применения нового законодательства, должны быть подготовлены в срок. Через несколько дней законопроект был передан в Государственную Думу.

Этот вариант изменений оказался не единственным. Вскоре свой законопроект внесли депутаты «Справедливой России», а члены ЛДПР и вовсе предложили отрасли государственную монополию.

Тем не менее всем было понятно, какой документ имеет реальный шанс на принятие. Уже 7 июня правительственный законопроект был поддержан Госдумой в первом чтении. Далее последовал ряд обсуждений и доработок. 24 июня документ вынесли на второе чтение. И тут не обошлось без интриги – каким быть прибрежному рыболовству. Профильный комитет ГД за несколько дней до заседания одобрил поправки к законопроекту, предусматривающие возможность заморозки рыбы при осуществлении «прибрежки». Однако победила все-таки идея с запретом заморозки. Спорный законопроект был принят сразу в двух чтениях – втором и третьем.

29 июня документ одобрил Совет Федерации. При этом решено было создать рабочую групп для мониторинга подзаконных актов. 3 июля закон подписал президент. При этом были внесены изменения не только в ФЗ о рыболовстве, но и в другие правовые акты, например в закон об аквакультуре.

Закон предусмотрел новую систему предоставления права на вылов (в том числе квоты на инвестиционные цели), меняет регулирование прибрежного рыболовства. Коррективы были внесены в перечень оснований для лишения права на вылов, изменились случаи предоставления участка для рыболовства (по новому закону – рыболовного участка).

Примечательно, что в итоговый текст закона вкралась ошибка: расхождение возникло в регулировании «прибрежки». Правда, Минсельхоз поспешил подготовить законопроект, устраняющий путаницу, но он пока так и не принят.

Как делить инвестквоты

Если в первой половине года все внимание было приковано к подготовке изменений закона о рыболовстве, то во второй – к проектам подзаконных актов. Прежде всего – к тому, по какой схеме предлагается выделять инвестиционные квоты.

По закону, распределяться инвестквоты будут в долевом соотношении по итогам отбора инвестиционных проектов. Правительство должно установить, какой федеральный орган госвласти будет осуществлять контроль за реализацией таких проектов.

Для получения лимитов потребуется финансовое обеспечение или обеспечение правами на добычу. Перечень видов водных биоресурсов в определенных районах вылова, требования к объектам инвестиций и инвестиционным проектам, порядок расчета обеспечения должен также утвердить кабмин. За ним же закреплено установление порядка подачи заявлений, порядка отбора инвестиционных проектов и порядка распределения инвестиционной квоты.

За время, пока ведется подготовка подзаконных актов, уже было предложено несколько вариантов. Изначально Росрыболовство вынесло на обсуждение проекты, предусматривающие восемь типов объектов инвестиций – по четыре для флота и по четыре для береговых заводов, а в качестве видов водных биоресурсов для распределения предлагались минтай и сельдь на Дальнем Востоке, треска и пикша на Севере. Правда, в ведомстве с самого начала не исключали возможности расширения этого списка. В августе проекты документов по инвестиционным квотам появились для публичного обсуждения на сайте regulation.gov.ru.

В бизнес-сообществе, в свою очередь, озвучивали вопрос: почему акцент делается на видах водных биоресурсов, которые и без того успешно осваиваются, и готовы ли к работе с рыбаками отечественные верфи?

Однако по итогам совещания, которое провел в августе помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин, Росрыболовству поставили задачу предусмотреть выделение инвестиционных квот на Дальнем Востоке при реализации проектов по строительству средне- и малотоннажных судов, заводов средней и малой мощности, а также расширить перечень видов ВБР под инвестквоты. Чуть позже появилось поручение главы государства. С учетом этих задач в проекты были внесены изменения.

Однако вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на сентябрьском совещании во Владивостоке раскритиковал предложенные механизмы распределения инвестквот и выдвинул свою схему. Росрыболовство хотя и высказывало опасение, что погоня за размерами не принесет эффективности, переформатировало проекты правовых актов: за основу при расчете лимитов предлагалось взять валовую вместимость судна и годовую производственную мощность берегового завода. А в список ВБР включили почти все объекты, для которых устанавливается общий допустимый улов. Особые условия распределения инвестквот предложены были для Дальнего Востока. В октябре новые проекты также появились на regulation.gov.ru.

Однако уже в ноябре на оценку регулирующего воздействия были вынесены документы, предусматривающие возвращение к типам объектов инвестиций. В Росрыболовстве, правда, заявили, что государство установит минимальные критерии, иные параметры определит сам бизнес.

Декабрь оказался богат на события, связанные с инвестиционными квотами. Совещание по этому вопросу с участием власти и бизнеса провели вице-премьеры Аркадий Дворкович и Юрий Трутнев. Задачи по инвестквотам нашли отражение и в перечне поручений по развитию отрасли, которые дал президент. В рамках задач, поставленных главой государства, раздал указания ведомствам премьер-министр.

Перед новым годом Росрыболовство сообщило, что проекты правовых актов по распределению инвестиционных квот переданы в правительство. Приступить к отбору инвестпроектов ведомство планирует уже в нынешнем году.

В ноябре распределение инвестиционных квот между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями официально закрепили за Федеральным агентством по рыболовству.

Отметим, что по вопросам закрепления нового вида квот активно высказывались РСПП, ВАРПЭ, Ассоциация добытчиков минтая (АДМ), рыбацкие объединения Дальнего Востока и Северного бассейна.

Новинки ветеринарного законодательства

В 2015 году в законе о ветеринарии внесли обширные изменения, важные в том числе и для рыбной отрасли. Однако для работы поправок на практике, как водится, нужны многочисленные подзаконные акты. Часть из них вышла в 2016 году. Так, 6 августа вступило в силу постановление правительства, утверждающее Правила осуществления мониторинга ветеринарной безопасности районов вылова водных биоресурсов. Выполнять такие работы уполномочен Россельхознадзор, прописаны в Правилах и функции Росрыболовства.

Если результаты мониторинга говорят о соответствии водных биоресурсов требованиям ветеринарной безопасности, ветеринарно-сопроводительные документы на такие уловы ВБР оформляются без лабораторных исследований. Основания, когда для получения ветсертификата потребуется пройти проверку в лаборатории, предусмотрели в приказе Минсельхоза, который вступил в силу 11 марта.

В этот же день вступили в силу и приказы Министерства сельского хозяйства, утверждающие перечни товаров, на которые ветеринарные сопроводительные документы могут оформлять не только специалисты государственной ветеринарной службы. В списки попали рыба и морепродукты. Возможность выбирать, кто будет оформлять ВСД, позволит демонополизировать эту функцию, заявили в Россельхознадзоре. Правда, еще нужно регламентировать целый ряд вопросов, чтобы система заработала.

Появилось в этом году и правительственной постановление, определяющее правила создания и эксплуатации Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии. Одна из целей работы ФГИС – оформление ветеринарно-сопроводительных документов.

Резонанс вызвал вступивший в силу в марте приказ Минсельхоза «Об утверждении Перечня товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами». Коллег из молочной отрасли взволновало введение ВСД на готовую продукцию. Волнение дошло до Кремля. Глава Минсельхоза Александр Ткачев отметил тогда, что вводится электронная ветсертификация и добросовестные производители перемены поддерживают. Президент Владимир Путин сказал, что изменения должны быть «минимально забюрокраченными».

Уже перед самыми праздниками Минсельхоз выпустил ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ВСД в электронной форме и на бумажных носителях.

В 2016 году Россельхознадзор продолжал заверять, что электронная ветсертификация пойдет на пользу прозрачности в рыбном хозяйстве. Ведомство также заявило, что поддерживает курс на риск-ориентированный подход в контроле и надзоре.

Дождались техрегламента

Работа над техническим регламентом Евразийского экономического союза о безопасности рыбы и рыбопродукции была длительной и сложной, велась на национальном и наднациональном уровнях. Увязать в документе необходимо было позиции сразу нескольких государств.

Большое событие ожидало отрасль в октябре: 18-го числа Совет Евразийской экономической комиссии одобрил техрегламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Планируется, что документ вступит в силу с 1 сентября 2017 года.

Техрегламент устанавливает требования к пищевой рыбной продукции, выпускаемой в ЕАЭС, а также к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, к маркировке и упаковке таких товаров для обеспечения их свободного перемещения на рынке союза. Предприятиям предстоит подготовиться к соблюдению предусмотренных правил. Документ нельзя назвать идеальным, есть над чем работать, но в целом принятие профильного техрегламента по рыбе – большой шаг вперед, отмечают представители бизнес-сообщества.

История с ТСК

В январе прошлого года на сайте Росрыболовства появилась информация о том, что до конца марта судовладельцы, использующие в качестве технического средства контроля радиомаяки спутниковой системы «Аргос», должны заменить их на всех рыбопромысловых судах. В качестве причины было указано несоответствие «Аргоса» российскому законодательству.

Рыбаков, вполне предсказуемо, такая информация взволновала. В рыбохозяйственных объединениях указывали, что замена обернется потерями промыслового времени в период важнейшей для отрасли минтаевой путины.

Затем срок замены «Аргоса» продлили до 1 июля – чтобы избежать сбоев в работе флота. А позднее отсрочка была дана уже до конца года. В июле также появилась информация о том, что Госкомиссия по радиочастотам выдала отрицательное заключение о возможности использования спутниковой системы «Аргос» для позиционирования рыбопромысловых судов.

16 ноября был официально опубликован приказ Минсельхоза от 13 июля 2016 года № 294 «Об утверждении Порядка оснащения судов техническими средствами контроля и их видов». Предусматривается, что мониторинг рыбопромыслового флота должен обеспечиваться комбинированием двух независимых технологий сбора данных с использованием ТСК на базе оборудования «Инмарсат» или «Гонец» и аппаратуры автоматической идентификационной системы (АИС). На судах валовой вместимостью менее 300 тонн, не осуществляющих плавание в районах Мирового океана выше 75 градусов северной широты и выше 75 градусов южной широты, использование в ТСК аппаратуры АИС предписано с 1 января 2018 года.

Также в прошлом году продолжалась работа над электронным промысловым журналом. Проводилось масштабное тестирование программного комплекса на рыбопромысловом флоте. Рыбаки смогли в море опробовать, как работать с ЭПЖ.

Возвращение иваси

Говоря о важных событиях в рыбной отрасли 2016 года, нельзя не остановиться на возобновлении специализированного промысла сардины-иваси и тихоокеанской скумбрии.

Специалисты заранее предупреждали: отечественный опыт добычи иваси огромен, но воспользоваться им будет сложно – слишком многое поменялось в экономике, на рынке, в отрасли.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на апрельской коллегии ведомства заявил, что нынешний год должен пройти под знаком освоения новых объектов. Если удастся показать, что рыбацкое сообщество способно работать не только на привычных минтае, сельди, треске, тогда можно будет докладывать по итогам 2016-го, что рыбаки вместе с федеральным агентством справились с новыми вызовами, сказал тогда глава ведомства.

На предприятиях отмечали: для того чтобы можно было эффективно осваивать перспективные объекты, нужно решить вопросы с переработкой сырца, орудиями лова, кадрами, научным обеспечением. Подготовка к промыслу потребовала от рыбаков большой работы.

Специалисты ТИНРО-Центра и Росрыболовства разработали план подготовки к экспедиции по добыче сардины-иваси и скумбрии. Потребовалось и решения по наладке принципов контроля. Суда, работающие на промысле сардины-иваси и скумбрии, получили возможность пользоваться временной системой контрольных пунктов (точек), установленной ранее для эффективной добычи сайры. Ситуацию на промысле пелагических объектов регулярно рассматривал специальный штаб.

Всего, как рассказали в ТИНРО, отечественные рыбаки поймали 6,7 тыс. тонн иваси и около 9 тыс. тонн скумбрии.

На комиссии не скупятся

Ранее мы уже писали, сколько органов – совещательных, координационных – создано для обсуждения вопросов отрасли. В прошлом году список получил пополнение.

Прежде всего, в феврале был наконец утвержден состав Комиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Положение о новом органе утвердили еще в декабре 2015-го, однако с персоналиями определились нескоро. В состав комиссии вошли представители федеральных органов власти, руководство прибрежных регионов, представители бизнес-сообщества – отраслевых объединений и компаний. Возглавил координационный орган вице-премьер Аркадий Дворкович. Заместителем председателя комиссии стал министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

Активно интересоваться вопросами рыбного хозяйства продолжал вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он возглавил созданную в феврале подкомиссию по рыбной отрасли при Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Заместителем председателя были назначены министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка и руководитель Минсельхоза Александр Ткачев.

Как оказалось, правкомиссий много не бывает. В апреле, выступая с отчетом в Госдуме, премьер Дмитрий Медведев объявил о создании большой комиссии Правительства по вопросам агропромышленного комплекса, которую возглавит лично. Постановление о Комиссии по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий вышло в июне. К ведению нового органа была отнесена и рыбная отрасль.

Сахалинский эксперимент

Если в 2015 году о Сахалинской области говорили, как о месте реализации программы «Доступная рыба», то в 2016-м резонанс вызвали инициативы, с которыми власти региона выступили по реформированию рыболовства в прибрежных водах – шестимильной зоне. В марте глава области Олег Кожемяко представил предложения президенту – Владимир Путин идею поддержал. Продвигался проект губернатор и на уровне премьер-министра, руководства Федерального агентства по рыболовству.

Реализация программы должна сделать водные биоресурсы более доступными для населения, помочь в борьбе с незаконным выловом, обеспечить диверсификацию промысла, вдохнуть новую жизнь в прибрежные поселки.

Изменения в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна вышли в июле и вступили в силу 2 августа. Новые условия были предложены для промысла, для судов до 24 м в шестимильной зоне Сахалина и Курил. В частности, была предусмотрена возможность осуществлять учет улова на берегу в местах доставки – о том, что это удобнее, говорят и рыбаки, и контролеры. Особые условия действуют теперь и по прилову. При этом производство продукции на судах не допускается. Внесены были изменения и в правила для рыбаков-любителей.

Для организации «прибрежного эксперимента» областные власти проводят встречи с населениями, были выпущены и специальные памятки – отдельно для любителей, отдельно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Чтобы реализовать инициативу, было налажено взаимодействие между региональными властями и федеральными ведомствами. В октябре определены состав и порядок деятельности межведомственной комиссии, которая должна заниматься координацией деятельности органов власти и подготовкой предложений по регулированию рыболовства в шестимильной зоне. Потребовалось областным властям и работать над организацией площадок по приемке уловов.

В администрации региона уверены: работы еще много, однако она ведется в правильном направлении и ее необходимо продолжать. Опыт Сахалинской области интересен и другим регионам. Так, представители Камчатки предложили распространить норму об учете улова в местах доставки и на другие территории страны.

Также 2016 год запомнился продолжением обсуждения изменений Налогового кодекса, новыми планами в реформировании контроля и надзора, ужесточением наказания за браконьерство, сюрпризами лососевой путины.

Fishnews