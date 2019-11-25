В этом году губернатором Сахалинской области официально стал Валерий Лимаренко . Каким образом избранный глава региона видит развитие важнейшей для региона рыбной отрасли? Как оцениваются изменения в сфере спортивно-любительского рыболовства? Об этом новый губернатор рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

– Валерий Игоревич, рыболовство в Сахалинской области – традиционно та сфера, которая привлекает большое внимание. Ситуация в отрасли волнует не только руководителей компаний, но и многих жителей региона. Какие приоритеты вы бы выделили в развитии рыбного хозяйства?

– Как вы правильно заметили, ситуация в отрасли сейчас вызывает волнение у многих людей. Это не удивительно, учитывая, что на Сахалине на протяжении нескольких лет наблюдается заметное снижение подходов на нерест горбуши. Это факт, от которого никуда не деться. Соответственно, сахалинские рыбопромышленные компании оказались перед выбором – либо закрывать ориентированные на эту рыбу производственные мощности, увольнять людей, либо искать иные, менее болезненные, способы выхода из сложной ситуации.

Разумеется, я и мои коллеги из регионального правительства, выступаем за второй вариант. Ведь какие бы процессы ни происходили в экономике региона, качество жизни людей не должно страдать. Более того, проблемы в отрасли – не повод опускать руки, а стимул для того, чтобы двигаться дальше, активнее решать накопившиеся вопросы. В этой работе мы сахалинский рыбопромышленный бизнес поддерживали и продолжим это делать.

Если говорить о приоритетах развития рыбного хозяйства Сахалинской области, то я бы выделил три ключевых направления.

Первое, это увеличение добычи перспективных, но недоосваиваемых в настоящее время объектов промысла (сардина-иваси, скумбрия, кальмары и бурые водоросли). Второе – внедрение новых технологий переработки водных биоресурсов для получения конечной продукции с высокой добавленной стоимостью. И третье – развитие аквакультуры в отношении таких валютоемких объектов, как трепанг, морской гребешок, морской еж и так далее.

– Во время вашего руководства в регионе была реализована инициатива, которая позволила жителям области ловить на морском побережье до 5 кг горбуши в сутки. Как вы оцениваете ее первые результаты? Будет ли она расширяться? И как обеспечивается контроль вылова?

– Вы знаете, я сам не прочь в свободное время порыбачить с удочкой, тем более что в Сахалинской области это можно сделать буквально в каждом районе. И я прекрасно понимаю, что рыбалка является важной частью жизни многих сахалинцев и курильчан. Конечно, это ненормально, когда человек идет с удочкой на место, где он рыбачил много лет, а ему дают от ворот поворот или вовсе обвиняют в браконьерстве. Задача власти – не создавать препоны законопослушным рыбакам, а помогать им.

Именно поэтому в области была реализована эта инициатива. Мы предоставили людям возможность на законных основаниях ловить горбушу на морском побережье, то есть заниматься своим любимым хобби, не покупать, а самостоятельно добывать свежую рыбу. Для многих островных семей – это достаточно значимый момент.

Контроль за реализацией инициативы осуществляется профильными органами государственной власти. Отмечу, что за период лососевой путины в 2019 году с их стороны не было ни одного сообщения о нарушениях рыбаками-любителями предложенных правил. Это значит, что своим решением мы попали точно в цель.

Понятно, что совсем без претензий не обошлось. В основном люди жаловались на удаленность некоторых мест для разрешенного лова, которые, кстати, определялись исходя из пожеланий сообщества рыбаков-любителей. Эти и другие вопросы решаются в рабочем порядке. Обобщаются предложения по улучшению инициативы, в том числе по организации новых мест добычи (вылова) горбуши в зависимости от удаленности населенных пунктов и возможности подъезда к местам вылова.

Главное – механизм создан и работает. Отказываться от него мы не собираемся, будем только совершенствовать.

– Значимые инвестиционные проекты реализуются в рыбной отрасли Курил. В августе вы предложили премьер-министру Дмитрию Медведеву обнулить федеральные и региональные налоги на Курильских островах. Прорабатывается ли эта инициатива?

– Сначала остановлюсь на самой инициативе. Она не одна, а входит в пакет предложений от региона, который мы передали Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Пакет этот состоит из восьми пунктов.

Речь идет о введении нулевой налоговой ставки, за небольшим исключением, в отношении новых инвестпроектов на Курилах, продолжении предоставления субсидий на выравнивание энерготарифов для изолированных энергосистем, целого пласта вопросов природопользования, строительства с федеральным участием ключевых объектов инфраструктуры в привязке к промышленным площадкам.

Кроме того, требует решения уже навязший на зубах у рыбацкой общественности вопрос обеспечения двухвидового использования рыбопромысловых участков – как рыбопромысловых и как рыбоводных. Это решение позволит создать юридическую базу для взрывного роста отечественных аквакультурных хозяйств.

В случае реализации этих предложений серьезный импульс развития получат не только Курильские острова, но и вся область, и, даже по отдельным решениям – весь Дальний Восток. Будут созданы тысячи новых рабочих мест, а государство получит миллиарды рублей налогов от новых производств.

В настоящее время зампредом правительства России Юрием Петровичем Трутневым и Минвостокразвития РФ проводится детальная проработка наших предложений с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Работа еще продолжается, о результатах мы проинформируем дополнительно.

– Главы ключевых рыбодобывающих регионов на нашей площадке комментировали тему сохранения исторического принципа при распределении квот. Какова ваша позиция в этом вопросе?

– Я не сторонник революционных преобразований, особенно тех, которые чреваты серьезными экономическими потрясениями. А именно к ним может привести отказ от исторического принципа при распределении квот.

Крайне важно сохранить рабочие места на предприятиях отрасли, не допустить банкротства бизнеса, создавать условия для его дальнейшего развития.

Развалить успешные производства очень легко, это нам наглядно продемонстрировали девяностые, а вот создать что-то новое требует гораздо больших сил и средств. В том числе государственных.

На мой взгляд, сейчас всем заинтересованным сторонам нужно взять паузу, как минимум на год, и посмотреть к каким последствиям привели уже предпринятые шаги по отмене исторического принципа. Были реализованы задачи, ради которых все затевалось или нет? Как отразилось это на местных предприятиях? Сколько рабочих мест было создано? Сколько ликвидировано? В общем, взвесить все за и против.

Журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Ноябрь 2019 г.