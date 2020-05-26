Большой набор разных мер предусмотрели в Камчатском крае, чтобы в условиях борьбы с коронавирусом продолжала работу рыбная отрасль. Как организован процесс для лососевой путины, в интервью на площадке Fishnews Online рассказал министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский .

– Андрей Георгиевич, в этом году сезон «А» охотоморской путины проходил в особых условиях: предприятиям пришлось учитывать ограничения, введенные из-за коронавируса. Каковы результаты работы?

– Сезон «А» минтаевой путины этого года мы завершили с хорошими результатами. Выловлено около 370 тыс. тонн. Общий объем вылова превысил соответствующие показатели прошлого года, и это при том что судов на промысле было ощутимо меньше. То есть эффективность промысла у отдельных судов была выше, чем в 2019 году. И средний улов на судосутки вырос по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем определенные трудности повлекла пандемия коронавируса. Были незапланированные издержки в связи с необходимостью соблюдать 14-дневную изоляцию, после того как транспортные суда посетили корейские или китайские порты. Это вызвало серьезное беспокойство на определенном этапе, но компании оптимизировали логистику, графики подхода судов, решали вопросы путем замены экипажа. То есть предприятиям удалось перестроиться и решить эту проблему.

Другой момент – негативное влияние пандемии на рынки. На последнем этапе рынок Китая закрылся, и часть компаний небольшие объемы реализовать не смогла. Но в основном торговля все равно шла. Поэтому можно сказать, что опасений было много, но по факту с трудностями справились достаточно хорошо. Охотоморская путина показала, что даже такие серьезные вызовы для нашего рыбохозяйственного комплекса по плечу.

– Впереди лососевая путина, и тут риски, связанные с пандемией, как мне кажется, гораздо выше. Какую работу по подготовке к важнейшему промысловому сезону провели краевые власти? Как продвигается процесс на предприятиях?

– На путину приезжает значительное количество сезонных работников. Число прибывающих из других регионов – порядка 11 тыс. человек. Но значительное количество людей перемещается в рамках внутренней трудовой миграции – около 6 тыс. человек ожидается привлечение местных ресурсов. То есть существует очень серьезная опасность возникновения очагов на предприятиях.

Понимая риски, работаем с этими вопросами максимально активно. Действует штаб по борьбе с коронавирусом – работу возглавляет врио губернатора Камчатского края Владимир Викторович Солодов. Изучен большой перечень вопросов, решения отражены в актах правительства региона.

Это, в частности, необходимость 14-дневной изоляции работников, прибывающих с других территорий. Если они отправляются в районы, куда добраться можно только по воздуху, то должны пройти изоляцию в центральной агломерации. В остальных случаях люди могут находиться в местах, которые организовали сами предприятия (если у работодателя есть такая возможность).

Еще одна мера – обязательное тестирование прибывающих сезонных работников. Также мы собираем подробную информацию о приезжающих – пофамильные списки, куда направляются люди, где они будут проходить изоляцию и т.д.

Основные периоды завоза сезонных работников – май, июнь. То есть еще около полутора месяцев предстоит контролировать и сопровождать этот процесс.

Организован контроль за перемещением людей. Частично здесь помогает то, что каждый рейс – наземного или воздушного транспорта – сопровождается определенными мероприятиями. Отслеживается, кто куда направляется, по каким причинам. Поэтому у нас есть информация о том, прошел ли человек изоляционный период, выполнено ли тестирование.

Конечно, это очень большая нагрузка на предприятия. Даже если изоляция обеспечивается на их площадках, все равно нужно завезти работников заблаговременно. Нести расходы, связанные с пребыванием, питанием. Но компании понимают, что все это необходимо делать, и все это в большинстве своем выполняют.

– Наверное, вы очень плотно отработали со всеми предприятиями?

– Да, у нас создана группа в WhatsApp, у каждого предприятия есть ответственный представитель. Идет постоянный обмен актуальными редакциями тех регламентов, которые введены в нынешней ситуации. Есть контакт и по другим каналам связи. Если возникают какие-то проблемы, мы всегда готовы откликнуться.

Конечно, смысл не в запретительных мерах, а в том, чтобы защитить жителей и сами предприятия. Ведь если возникнет очаг заболевания, потребуется останавливать производство, во всяком случае вводить какие-то карантинные меры. Это очень большие риски и для предприятий, и для самой путины. Все это понимают, в большинстве своем коллеги ответственно относятся к безопасности. Зачастую компании даже ориентируются на более жесткие меры.

В нашей работе мы также уделяем подготовке к путине в условиях пандемии особое внимание.

– 14 мая Дальневосточный научно-промысловый совет одобрил стратегии организации добычи лососей по регионам, в том числе для Камчатки. Какие планы на путину?

– Научно-промысловый совет прошел для нас в достаточно спокойном режиме. Практически все вопросы мы отработали на предыдущих заседаниях НПС. Работоспособная стратегия на путину у нас была сформирована, в общем-то, еще в ноябре.

В крае в этом плане идет хорошая командная работа. И территориальное управление Росрыболовства, и наука в регионе ответственно подходят к подготовке стратегий.

Опасения по запасам лососей у нас сегодня нет.

Единственное – особого внимания требует бассейн реки Камчатка. Для сохранения нерки здесь предусмотрен специальный механизм. Начало промысла увязано с выполнением определенного целевого показателя по пропуску производителей. Комиссия по анадромным также приняла решение, направленное на то, чтобы рыбаки могли оперативно начать работу.

При этом сохранение водных биоресурсов остается безусловным приоритетом при регулировании. Поэтому коллеги должны с пониманием к этой ситуации отнестись. Но я думаю, что большинство из них заинтересовано в том, чтобы принимаемые меры принесли положительный результат, потому что речь идет о ресурсной базе для бизнеса, о его многолетних перспективах.

– Представители Камчатки предложили внести в бассейновые правила рыболовства изменения по учету уловов лососей. Почему эти поправки важны для пользователей края?

- Это действительно очень хорошие изменения, на мой взгляд. Те механизмы контроля, которые очень давно были предусмотрены в правилах рыболовства, не соответствуют интенсивности промысла и современным механизмам. Поэтому встал вопрос о том, чтобы усовершенствовать схему контроля вслед за развитием рыбопромышленного комплекса.

Уже внесены изменения по наливным судам. Компании строят такой флот, эффективно его используют. При этом не возникает никаких нареканий со стороны органов контроля, пограничной службы. То есть можно и наладить контроль, и внедрять эффективные технологии промысла.

И на промысле лососевых наступило время, когда мы приводим нормативную базу в соответствие с практикой.

– Хватит ли мощностей по хранению уловов лососей в этом году? Какие задачи стоят в плане инфраструктуры, логистики?

– Ежегодно мы сталкиваемся в путину с трудностями логистического характера: это уже известные проблемы транспортного узла в Приморье. Наш регион наращивает собственные возможности по инфраструктуре для хранения уловов, но нужно дальнейшее развитие.

Сейчас мы все больше начинаем задумываться о возможностях Северного морского пути по доставке рыбопродукции с Дальнего Востока. Более активное использование этого маршрута помогло бы снять часть проблем с затовариванием в Приморском крае. Здесь нужно действовать совместно с Росатомом, чтобы доставка по Севморпути была менее затратной для рыбаков.

Мне кажется, проблемы, которые встают, когда говорят об использовании Северного морского пути для перевозок рыбы, это проблемы старта проекта. Но у нас есть терминал «Сероглазка», который с аналогичными трудностями сталкивался на первом этапе: невысокий оборот и высокая цены, прошло время, прежде чем был сформирован привлекательный механизм. И сегодня услуги «Сероглазки» получают все большее распространение.

Так может быть и с Северным морским путем. Глава региона Владимир Солодов выступил с предложениями по развитию СМП на совещании у президента – Владимир Путин дал поручения по проработке вопроса. Надо понимать, что если мы пройдем первые этапы, у рыбаков появится новый эффективный инструмент для решения транспортных задач.

Маргарита КРЮЧКОВА, газета «Fishnews Дайджест»

Май 2020 г.