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Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ провел встречу с губернатором Мурманской области Андреем ЧИБИСОМ. Фото пресс-службы правительства региона

Дмитрий Медведев похвалил мурманского губернатора за «Нашу рыбу»

На встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым губернатор Мурманской области Андрей Чибис отдельно остановился на программе по повышению доступности рыбной продукции. Глава правительства похвалил начинание и отметил, что промысловый флот должен «осовремениться».

Глава Мурманской области Андрей Чибис, докладывая премьеру Дмитрию Медведеву о ситуации в регионе, поблагодарил председателя правительства «за поддержку рыбаков». «Благодаря поддержке, позиции, которую вы заняли, строятся новые суда в рамках квот, а самое главное – мы запустили вместе с рыбаками проект «Наша рыба», - заявил губернатор на встрече в подмосковных Горках. Стенограмма опубликована на сайте кабмина, сообщает корреспондент Fishnews.

На программе Андрей Чибис остановился особо. По словам губернатора, благодаря этой работе «продукция на 30% дешевле», а каждую субботу проводятся специальные ярмарки.

Продается, поделился успехами глава региона, свежая, охлажденная рыба. «Притом что замороженная рыба, которая морозится прямо на судах, есть всю неделю. Очень серьезный спрос. Треска, которая очень популярна, – 209 рублей», - сказал Андрей Чибис.

Таким образом, считает он, сейчас есть ответ на запрос населения на качественную и доступную рыбопродукцию.

Дмитрий Медведев поделился своими воспоминаниями: «Помню, как в 2008 году я приехал в Мурманскую область (задолго до вашего появления там) и зашел в магазин вместе с губернатором. Я был просто поражен. Понятно, тогда и коммуникации хуже были, и транспорт. Тем не менее в Мурманске вообще не было северной рыбы, мурманской рыбы. Может быть, в каком-то одном месте я что-то увидел. А так в основном все иностранное».

Такую ситуацию премьер назвал абсолютно неправильной. «Все меры, которые принимаются в этом направлении, должны привести к следующему результату: у нас и рыболовецкий флот должен осовремениться, стать эффективным, а с другой стороны, в конечном счете это должно быть на прилавках и быть доступно по финансовым возможностям населению Мурманской области. Хорошо, что вы этим занимаетесь», - похвалил губернатора Дмитрий Медведев.

Fishnews

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