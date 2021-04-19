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Добыча палтуса на Дальнем Востоке

Ярусоловы против поправок в правила рыболовства для Дальнего Востока

Ассоциация «Ярусный промысел» готовит отрицательный отзыв на предложенные Минсельхозом изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. По словам представителя АЯП Вячеслава Бычкова, поправки повлекут «трагические последствия» для добытчиков палтусов.

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков прокомментировал Fishnews опубликованную на сайте regulation.gov.ru информацию о подготовке новых правил рыболовства для Дальневосточного бассейна.

«Больше всего нас смутили предложенные изменения в пункт 24.7. Суть в том, чтобы распространить действующий запрет на промысел палтусов в определенный период на рыбаков, использующих ярусные орудия лова. Кроме того, срок запрета увеличивается с двух месяцев до пяти», - отметил представитель АЯП.

По его мнению, предложенная редакция этого пункта крайне негативно отразится на эффективности ярусного донного промысла палтусов, сделав его в условиях вводимых ограничений фактически нерентабельным.

Вопросы состояния и эксплуатации запасов палтусов детально обсуждались с рыбаками в прошлом году во Владивостоке на совещании у руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, а также на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета 22 октября 2020 г. Именно здесь было принято решение внести изменения в пункт 24.7 правил рыболовства - и лишь в части введения дополнительных ограничений по использованию донных жаберных сетей при промысле палтусов в Охотском море. С этим согласились члены ДВНПС и обоснования данной меры были предельно понятны. То, что предлагается сейчас, не выдерживает никакой критики, подчеркнул Вячеслав Бычков.

«Мы уже два года говорим о крайне сложной промысловой обстановке при добыче палтусов в Охотском и Беринговом морях. А также о необходимости снижения ОДУ этих рыб по причине активизации хищничества косаток, расширения использования на промысле палтусов донных жаберных сетей на путях миграции и естественного снижения запаса.

Ситуация такова, что многие предприятия, ведущие ярусный промысел палтуса, из-за состояния запаса не выбирают обязательный порог освоения ОДУ и рискуют лишиться квот. Если же принять новую поправку, она усугубит ситуацию с недоосвоением и приведет к трагическим последствиям для предприятий», - уверен Вячеслав Бычков.

Он обратил внимание, что ярусоловов частично услышали, и в материалах обоснования общего допустимого улова на 2022 г. предусмотрено снижение объемов изъятия палтусов, но этого явно мало.

«Корректировка общего допустимого улова палтусов крайне необходима уже в текущем году. Оптимальная величина ОДУ палтусов в Беринговом и Охотском морях на 2021 год должна составлять не более 50% от величины ОДУ палтусов на 2020 год. Мы не видим причин этого не делать», - заявил представитель отраслевого объединения.

По его словам, ассоциация подготовила отрицательное заключение на поправки, которое в рамках законной процедуры будет направлено в Минсельхоз и в Минэкономразвития. «Мы категорически против принятия поправок в таком виде», - подчеркнул Вячеслав Бычков.

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